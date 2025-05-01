Какие ставки готовы предлагать банки до конца весны — Finance.ua

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Какие ставки готовы предлагать банки до конца весны

Кредит&Депозит
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Какие ставки готовы предлагать банки до конца весны
Какие ставки готовы предлагать банки до конца весны
Короткие и средние вклады остаются популярными среди клиентов большинства банков.
«Самым популярным сроком для размещения депозитов в гривне является 3−6 месяцев, по долларовым депозитам самым популярным сроком в апреле является срок более 6 месяцев», — сообщили «Минфину» в Укргазбанке.
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В Укрсиббанке вклады на 3 месяца сейчас наиболее востребованы среди клиентов, говорит Руслан Левчин, начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов банка. До конца весны банк будет делать фокус на вкладах на 3 и 6 месяцев. «Для банков такие сроки также позволяют очень гибко корректировать, в случае необходимости, свою процентную политику», — уточняет он.
Акцент на среднесрочные вклады будут делать в Сенс Банке, рассказывает начальник управления депозитных продуктов Ирина Стрепетова. Она добавляет, что именно эти вклады остаются наиболее актуальными для клиентов. «Как баланс между гибкостью и доходностью», — добавляет она.
Если есть возможность держать средства в трехмесячных сертификатах, нужно концентрироваться на 3−6 месячных депозитах, считает начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов. В то же время он добавляет, что растет заинтересованность клиентов и в более длинных вкладах. «Сейчас становятся популярными те вклады, где больший процент — это вклады на 6 и 12 месяцев», — уточняет он.
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Среди клиентов Кредобанка самыми популярными остаются вклады на 4−6 месяцев, на них банк будет сосредотачиваться до конца весны. «Для них будут сохранены конкурентные ставки, что позволит вкладчикам получить выгодный доход за короткий период. Такой подход даст банку необходимую гибкость в планировании ликвидности. Клиенты, выбирая эти продукты, учитывают баланс между доходностью и возможностью оперативно переоценить ситуацию на рынке», — говорит руководитель управления пассивных операций департамента розничных клиентов Кредобанка Ярина Василенко.
«В структуре гривневых срочных вкладов Агропросперис Банка около 60% средств размещено на срок до 6 месяцев, а 40% - это депозиты со сроком 9 месяцев и более», — сообщил финансовый директор Александр Штефан.
По его словам, одна из самых привлекательных ставок в банке — по депозитам в гривне на 12 месяцев. «Именно на такой срочности депозитного портфеля продолжаем фокусироваться и дальше. В мае также планируем краткосрочное акционное предложение по вкладам на 3 месяца, что связано с сезонностью нашего основного кредитного портфеля в агросекторе», — анонсирует банкир.

Депозиты в банках

В Глобус банке уже давно ориентируются на длинные вклады — 9−12 месяцев, и планируют сосредотачиваться на них и дальше, рассказывает директор департамента розничного бизнеса Дмитрий Замотаев. Но банк готов в ближайшее время предложить самые лучшие ставки по вкладам сроком от 6 до 9 месяцев. «Ведь это именно те сроки, на которые есть наибольший спрос у граждан. Соответственно межбанковская конкуренция будет сосредоточена преимущественно в этих сегментах», — считает банкир.
Пиреус Банк сосредотачивает свое внимание на срочных вкладах в гривне с коротким сроком размещения. «Это обеспечивает клиентам максимальную доходность и одновременно гибкость в управлении ликвидностью. Такой подход позволяет эффективно реагировать на изменение рыночной ситуации как для клиентов, так и для банка», — объясняет Александр Овчарук, начальник управления розничных продуктов и диджитал-банкинга Пиреус Банка.
«Чаще всего наши клиенты выбирают сроки 3 или 6 месяцев, чтобы получить наибольший доход. А клиенты, которым нужно эффективно разместить средства на небольшой срок, выбирают депозит на 14 дней. С 8 апреля мы повысили ставки по депозитам, что позволит вкладчикам зарабатывать еще больше», — рассказывает он.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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