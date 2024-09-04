Как регионы готовы к зиме — Минвосстановления Сегодня 16:33 — Казна и Политика

Как регионы готовы к зиме — Минвосстановления

Регионы готовы к зиме в среднем на 82%. Чтобы начать отопительный сезон вовремя и повысить устойчивость объектов энергетической системы в условиях постоянных обстрелов, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры способствует обеспечению предприятий когенерационными установками и блочно-модульными котельными.

Об этом в эфире «Общественного» рассказала директор Департамента коммунальных услуг Минвосстановления Наталия Хоцяновская, сообщает Укринформ со ссылкой на Минвосстановления

«Сегодня количество имеющихся у предприятий теплоснабжения когенерационных установок составляет 169, из них 83 — введены в эксплуатацию. Кроме того, международные партнеры подтвердили поставку еще 291 установки и 101 блочно-модульной котельной. Поставки ожидаются в ближайшее время, оборудование должно заработать до конца года», — сказала она.

Предприятия отрасли нуждаются дополнительно еще в 423 установках и почти 300 блочно-модульных котельных. Сейчас Минвосстановления работает с международными партнерами над тем, чтобы заказать и поставить дополнительное оборудование.

По словам Хоцяновской, на начало сентября общая доля объектов, которые готовы к отопительному сезону, составляет 82%. В тыловых регионах эти показатели выше, на прифронтовых территориях — несколько ниже. К примеру, в Запорожской области он составляет 79%. Самый низкий показатель — в Херсонской области: 54%.

Укрінформ По материалам:

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