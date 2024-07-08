Как реализовать себя на рынке труда кандидатам за 60 — Finance.ua

Как реализовать себя на рынке труда кандидатам за 60 Сегодня 20:00 — Личные финансы

Как реализовать себя на рынке труда кандидатам за 60, freepik.com

Многие продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Они ищут работу или хотят продолжить работать на текущем рабочем месте из-за необходимости или потому, что не готовы выходить на пенсию.

Эксперты портала budni.robota.ua собрали несколько стратегий, чтобы улучшить свои шансы на работу.

Некоторые работодатели считают, что люди постарше будут работать более короткий промежуток времени по сравнению с молодыми. В действительности все наоборот. Люди старшего возраста обычно более лояльны и задерживаются на работе дольше молодых. Молодой работник переезжает, чтобы получить новые навыки. Старшее поколение имеет опыт работы за плечами, а также профессиональную зрелость, чтобы добавить ценности бизнесу.

Оцените себя и свое финансовое положение

Как долго вы можете поддерживать свой нынешний образ жизни? Сколько вам нужно денег на будущее?

После того как ответите на эти вопросы, подумайте, чем хотите заниматься на данном этапе своей жизни. Возможно, новая сфера деятельности доставит вам больше удовольствия. С таким позитивным настроением можно начать новую главу своей жизни.

Обновите свои навыки

Подумайте о прохождении курсов или получении сертификатов, чтобы усовершенствовать свои навыки. Это может продемонстрировать потенциальным работодателям, что вы хотите учиться и адаптироваться к новым технологиям и тенденциям.

Используйте свою сеть контактов

Это могут быть бывшие коллеги, друзья и члены семьи. Сеть контактов часто может привести к возможностям работы, которые не рекламируются публично.

Обновите резюме

Убедитесь, что ваше резюме актуально и адаптировано к должностям, на которые вы претендуете. Подчеркните свой опыт и достижения, не включая ненужных деталей.

Рассматривайте для работы небольшие компании

Если вы выбираете вариант трудоустройства, а не построения собственного бизнеса, подумайте о поиске работы в небольших организациях, включая некоммерческие организации, стартапы, небольшие торговые ассоциации и образовательные программы. Обычно такие работодатели полагаются на опыт и знания, которые приходят с возрастом.

Рассмотрите возможность работы по контракту или неполный рабочий день

Некоторые работодатели могут быть более открыты к найму старших работников по контракту или неполный рабочий день. Это станет первым шагом к полной занятости, которая может привести к должности на полный рабочий день.

Проконсультируйтесь с карьерным консультантом

Он может дать рекомендации по стратегии поиска работы, поведению на собеседовании и способам решения проблем, связанных с возрастом, во время процесса найма.

Ознакомьтесь с работодателями, дружественными к людям старшего возраста

Некоторые компании активно пропагандируют разнообразие и инклюзивность, в том числе возрастное разнообразие. Изучите организации, которые ценят работников старшего возраста, и обращайтесь к ним.

Займитесь волонтерской деятельностью

Волонтерство может быть способом оставаться активным, расширять сеть знакомств и приобретать новые навыки, одновременно внося вклад в развитие своей громады, страны. Это может привести к оплачиваемой работе или предоставить ценные рекомендации, которые помогут в трудоустройстве.

Подумайте о предпринимательской деятельности

Если найти традиционную работу оказывается сложно, рассмотрите возможность создания собственного бизнеса или работы консультантом в вашей отрасли.

Обратитесь за юридической поддержкой

Если вы подозреваете, что подвергаетесь дискриминации по возрасту во время приема на работу, можете проконсультироваться с юристом по трудовому праву, чтобы понять свои права и изучить потенциальные средства правовой защиты.

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