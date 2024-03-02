Как развивалась сахарная промышленность в Украине — Finance.ua

Как развивалась сахарная промышленность в Украине Сегодня 07:00 — Казна и Политика

Как развивалась сахарная промышленность в Украине

Сахарная промышленность в Украине зарождается в XIX веке. Сахар начинают производить из свеклы, а первые заводы возникают в 1820-х годах.

Относительно звания первого сахарного украинского завода существует дискуссия: большинство исследователей упоминает завод в селе Трощин Каневского уезда, который построили в 1824 году, когда другие авторы уверены, что первый сахарный завод работал в соседнем селе Бучак и был основан в 1822 году. Приблизительно тогда же появляется сахарный завод в селе Плужники современной Ивано-Франковской области.

Вообще такие первые сахарные заводы основывали помещики-крепостники, чтобы повышать свои доходы. Это было гораздо выгоднее, чем продавать зерно. Сахар было проще транспортировать на дальние расстояния, и он стоил гораздо дороже: каждая десятина сахарной свеклы давала в 6−8 раз больше доходов, чем десятина зерновых.

С течением времени сахаром начали заниматься и владельцы огромных земельных поместий. Они создавали крупные технологически-прогрессивные заводы благодаря инновационной технике, закупаемой в Германии.

Украинские сахарные магнаты стали первыми бизнесменами Украины. На подроссийской Украине наиболее успешными в отрасли стали роды Терещенко и Харитоненко.

В 1870 году Терещенко основали «Общество свеклосахарных и рафинадных заводов братьев Терещенко». У них было 5 заводов.

Семья Терещенко получала огромные прибыли: в середине 1880-х только от деятельности совместного общества получали прибыли около 750 тыс. рублей.

В начале XX века семья Терещенко владела уже 11 сахарозаводами, на которых производили 9−10% сахара российской империи.

Терещенко стали одними из крупнейших украинских меценатов. Их благотворительность началась с родного города Глухова. Николай Терещенко примерно 23 года руководил городом и за это время пожертвовал около 1,5 млн рублей на его развитие.

Терещенко построили в городе ремесленное училище, две гимназии, институт для учителей, помещение для местного банка, церковь, приют для сирот и больницу.

После переезда Николая и части семьи в Киев они продолжили свою меценатскую деятельность и вложились в строительство мужской гимназии, начального училища, помещений Киевского политехнического института и Киевского художественно-промышленного и научного музея. Терещенко также активно занимались коллекционированием искусства. Например, дочь Николая Варвара Ханенко вместе со своими мужчинами собрала уникальную частную коллекцию, из которой родился известный музей Ханенко.

Да и сам Киев Терещенко застраивали целыми кварталами.

Другой известный род сахарных предпринимателей — сумчан Харитоненко — на пике своего успеха мог похвастаться 7 сахарными заводами и торговым домом «И. Г. Харитоненко с сыном», главная контора которого размещалась в Сумах. Он снабжал сахаром Центр, Юг, Сибирь и Дальний Восток и имел представительства как в российской империи, так и за рубежом — в Османской империи и Иране.

Харитоненко также уделяли много внимания благотворительности: они профинансировали создание детского приюта для девушек-сирот, крестьянский банк, общежитие для студентов Харьковского университета, реальное училище, церковь в с. Нижняя Сыворотка, женскую гимназию, детскую больницу, кадетский корпус, собор и даже первый бетонный мост в Сумах.

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