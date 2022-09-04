Как рассчитываются зарплаты и из чего они состоят — Finance.ua

Как рассчитываются зарплаты и из чего они состоят
Заработная плата — ключевой мотиватор для большинства работников. Эксперты robota.ua простым языком и понятными примерами объяснили, как именно производится расчет зарплат. Конечно, тонкости в этом деле присутствуют, однако в подавляющем большинстве случаев она рассчитывается одинаково.
Как самому посчитать зарплату
Для многих не секрет, что зарплату работники получают дважды за месяц. Дни выплаты зарплаты прописаны в коллективном договоре. Первая часть выплачивается за первые 15 календарных дней текущего месяца, вторая — за оставшиеся дни (все зависит от того, сколько дней в месяце).
Для примера возьмем текущий месяц — август. За первые 15 календарных дней зарплата выплачивается с 16 по 18 августа, а уже за вторую половину августа — с 1 по 3 сентября.
Итак, первая часть зарплаты за текущий месяц выплачивается внутри месяца, а вторая — в начале следующего.
Например:
- Вы получаете зарплату в размере 20 000 грн. В августе вы отработали полный месяц. Чтобы рассчитывать зарплату, нужно ее разделить на количество рабочих дней. В августе — 23 рабочих дня.
- Следовательно, 20 000 грн/23 день = 869,57 грн. Это сумма, которую вы получаете за один рабочий день.
- Чтобы узнать зарплату, которую вы получите за первую половину августа, нужно сосчитать количество рабочих дней в первой половине месяца до 15 числа включительно. Их будет 11. Дальше нужно 11 рабочих дней умножить на 869,57 грн, получим 9565,27 грн. Такую сумму получит работник за первую половину августа.
- Чтобы узнать, какую зарплату получите за вторую половину августа, нужно от оклада согласно штатному расписанию (20 000 грн) вычесть аванс за первую половину месяца — получим расчет за вторую половину августа: 20 000 грн — 9 565,27 грн = 10 434,73 грн.
- Чтобы проверить, правильно ли посчитали, нужно сложить две части зарплаты: 9 565,27 грн + 10 434,73 грн = 20 000 грн.
Важно! Из начисленной зарплаты вычитается военный сбор — 1,5% и налог на доходы физических лиц — 18% (20 000 грн — 1,5% и 20 000 грн — 18%). Это и есть зарплата, которую вы получите на руки.
Расчет зарплаты в период отпуска, больничного, командировки
В случае если вы были в отпуске, на больничном или в командировке, то расчет зарплаты не отличается. Однако за пропустившие дни зарплату не получаете. А получаете выплату отпускных, больничных, командировочные средства, которые рассчитываются в соответствии с Порядком исчисления средней заработной платы.
Например, вы были в отпуске с 16 по 22 августа, на этот период выпадает 5 рабочих дней. Всего в месяце будет 18 рабочих дней, то есть оклад 20 000 грн делим на 23 рабочих дня в месяце и умножаем на 18 отработанных рабочих дней, получаем 15 652,17 грн — оклад за август, не учитывая 5 дней отпускных, которые рассчитываются и выплачиваются в соответствии с Порядком исчисления средней заработной платы.
Важно. При расчете зарплаты следует учитывать вид и сферу деятельности, например, вредные условия труда, сверхурочные работы, работа в ночное время, выходной день, работа на загрязненной территории. Для таких видов работ зарплата рассчитывается по-другому. И, конечно, речь идет об официальной зарплате.
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