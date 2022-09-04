Как рассчитываются зарплаты и из чего они состоят — Finance.ua

Как рассчитываются зарплаты и из чего они состоят Сегодня 19:01 — Личные финансы

Как рассчитываются зарплаты и из чего они состоят

Заработная плата — ключевой мотиватор для большинства работников. Эксперты robota.ua простым языком и понятными примерами объяснили , как именно производится расчет зарплат. Конечно, тонкости в этом деле присутствуют, однако в подавляющем большинстве случаев она рассчитывается одинаково.

Как самому посчитать зарплату

Для многих не секрет, что зарплату работники получают дважды за месяц. Дни выплаты зарплаты прописаны в коллективном договоре. Первая часть выплачивается за первые 15 календарных дней текущего месяца, вторая — за оставшиеся дни (все зависит от того, сколько дней в месяце).

Для примера возьмем текущий месяц — август. За первые 15 календарных дней зарплата выплачивается с 16 по 18 августа, а уже за вторую половину августа — с 1 по 3 сентября.

Итак, первая часть зарплаты за текущий месяц выплачивается внутри месяца, а вторая — в начале следующего.

Например:

Вы получаете зарплату в размере 20 000 грн. В августе вы отработали полный месяц. Чтобы рассчитывать зарплату, нужно ее разделить на количество рабочих дней. В августе — 23 рабочих дня.

Следовательно, 20 000 грн/23 день = 869,57 грн. Это сумма, которую вы получаете за один рабочий день.



Чтобы узнать зарплату, которую вы получите за первую половину августа , нужно сосчитать количество рабочих дней в первой половине месяца до 15 числа включительно. Их будет 11. Дальше нужно 11 рабочих дней умножить на 869,57 грн, получим 9565,27 грн. Такую сумму получит работник за первую половину августа.

, нужно сосчитать количество рабочих дней в первой половине месяца до 15 числа включительно. Их будет 11. Дальше нужно 11 рабочих дней умножить на 869,57 грн, получим 9565,27 грн. Такую сумму получит работник за первую половину августа. Чтобы узнать, какую зарплату получите за вторую половину августа , нужно от оклада согласно штатному расписанию (20 000 грн) вычесть аванс за первую половину месяца — получим расчет за вторую половину августа: 20 000 грн — 9 565,27 грн = 10 434,73 грн.



, нужно от оклада согласно штатному расписанию (20 000 грн) вычесть аванс за первую половину месяца — получим расчет за вторую половину августа: 20 000 грн — 9 565,27 грн = 10 434,73 грн. Чтобы проверить, правильно ли посчитали, нужно сложить две части зарплаты: 9 565,27 грн + 10 434,73 грн = 20 000 грн.



Важно! Из начисленной зарплаты вычитается военный сбор — 1,5% и налог на доходы физических лиц — 18% (20 000 грн — 1,5% и 20 000 грн — 18%). Это и есть зарплата, которую вы получите на руки.

Расчет зарплаты в период отпуска, больничного, командировки

В случае если вы были в отпуске, на больничном или в командировке, то расчет зарплаты не отличается. Однако за пропустившие дни зарплату не получаете. А получаете выплату отпускных, больничных, командировочные средства, которые рассчитываются в соответствии с Порядком исчисления средней заработной платы

Например, вы были в отпуске с 16 по 22 августа, на этот период выпадает 5 рабочих дней. Всего в месяце будет 18 рабочих дней, то есть оклад 20 000 грн делим на 23 рабочих дня в месяце и умножаем на 18 отработанных рабочих дней, получаем 15 652,17 грн — оклад за август, не учитывая 5 дней отпускных, которые рассчитываются и выплачиваются в соответствии с Порядком исчисления средней заработной платы

Важно. При расчете зарплаты следует учитывать вид и сферу деятельности, например, вредные условия труда, сверхурочные работы, работа в ночное время, выходной день, работа на загрязненной территории. Для таких видов работ зарплата рассчитывается по-другому. И, конечно, речь идет об официальной зарплате.

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