Как рассчитать налоговую льготу с налога на прибыль — Finance.ua

Как рассчитать налоговую льготу с налога на прибыль Сегодня 19:12 — Личные финансы

Как рассчитать налоговую льготу с налога на прибыль

Налогоплательщик обязан представлять контролирующим органам информацию, сведения о суммах средств, не уплаченных в бюджет в связи с получением налоговых льгот, и направлениях их использования. Об этом напомнили налоговики Центрального межрегионального управления ГНС по работе с КПН.

Налоговая льгота — предусмотренное налоговым и таможенным законодательством освобождение налогоплательщика от обязанности по начислению и уплате налога и сбора, уплата им налога и сбора в меньшем размере при наличии оснований, определенных п. 30.2 НКУ (п. 30.1 НКУ).

Порядок учета сумм налогов и сборов, не уплаченных субъектом хозяйствования в бюджет в связи с получением налоговых льгот, утвержден постановлением КМУ от 27.12.2010 г. № 1233. Этот Порядок обязателен для выполнения субъектами хозяйствования, которые согласно НКУ не платят налоги и сборы в бюджет в связи с получением налоговых льгот.

Актуальные на момент составления налоговой декларации налоговые льготы и их коды можно найти в Справочниках льгот на официальном веб-портале ГНС Украины по ссылке

В качестве примера придаем формулы расчета типовых видов налоговых льгот.

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