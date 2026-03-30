Как распознать мошенника — советы Rakuten Viber
93% украинцев сталкивались с кибермошенниками или слышали о таких случаях от своего окружения. В то же время растет уровень осведомленности пользователей в сфере кибербезопасности: если в 2025 году таких было 39%, то в 2026-м уже 52%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.
Как выявить мошенника до контакта
Лучшая защита от мошенников — действовать на опережение. Чтобы распознать злоумышленника еще до его обращения, следует:
- Включить автоматическую проверку спама. Rakuten Viber сканирует сообщения от неизвестных контактов с адресами почты или ссылками и обнаруживает вредоносное содержимое. Также функция проверяет, поступило ли сообщение от потенциального спамера. Чтобы включить настройки, перейдите к Дополнительно → Параметры → Конфиденциальность → Автоматическая проверка спама.
- Включить запросы на сообщения. Так все сообщения от неизвестных контактов будут попадать в отдельную папку, которую можно очистить, не перечитывая содержимое. Чтобы сделать это, выделите Дополнительно → Настройки → Конфиденциальность → Запросы на сообщения.
- Включить идентификацию абонентов. Автоматически обозначайте звонки от неизвестных номеров как потенциально безопасные или опасные из-за спама или мошенничества. В меню Дополнительно → Параметры → Вызовы и сообщения → Идентификация абонентов можно включить идентификацию абонентов.
- Обращать внимание на голубую галочку. Голубая галочка возле названия контакта указывает, что он прошел верификацию Viber. Так пользователи могут быть уверены, что общаются с настоящим магазином или брендом, а не подделкой злоумышленников.
Признаки мошеннических сообщений
Хотя каждая мошенническая схема имеет свои особенности, их объединяет общий почерк. Если знать эти детали, распознать обращение становится проще. В частности, в обращениях часто встречаются:
- ошибки и нелогичное построение предложений — неточности в грамматике, пунктуации, слишком рекламные или бестолковые предложения могут указывать на злоумышленника;
- искусственная спешка и эмоциональное давление — мошенники нередко манипулируют чувствами: от предложения не упустить выгоду («Только для вас! Последняя единица товара со скидкой 90%») к панике из-за возможной потери средств. В обоих случаях цель одна — создать стрессовую ситуацию, где нет места для критической оценки;
- подозрительные ссылки и вложения — ссылки от мошенников часто оказываются фишинговыми. Их цель — получить доступ к данным сразу после клика или загрузки файла. Следует подозрительно относиться к любым материалам от незнакомых контактов и всегда проверять наличие «https» в начале адреса — это базовый индикатор того, что соединение с ресурсом защищено.
Как действовать в случае мошеннического обращения
Лучший способ уберечь себя от будущих подобных обращений — заблокировать злоумышленника. Для этого выберите чат → нажмите значок информации (Android) или имя чата (iOS) вверху экрана → Информация о чате → Блокировать этот контакт.
Пользователи также могут подать жалобу команде Viber — это помогает модераторам блокировать мошенников и усовершенствовать механизмы фильтрации.
Также по теме
Мировые лидеры по производству автомобилей (ТОП-5)
Украинцы выбрали название для национальной языковой модели
Google добавила в Gemini импорт чатов и персональных данных с других ИИ-ботов
Зарядка за 9 минут: на рынок вышел электрокар BYD за $21 тыс. (фото)
Мировые корпорации делают рекордные ставки на AI, несмотря на угрозу финансового пузыря