Как распознать мошенника — советы Rakuten Viber

Лучшая защита от мошенников — действовать на опережение

93% украинцев сталкивались с кибермошенниками или слышали о таких случаях от своего окружения. В то же время растет уровень осведомленности пользователей в сфере кибербезопасности: если в 2025 году таких было 39%, то в 2026-м уже 52%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber

Как выявить мошенника до контакта

Лучшая защита от мошенников — действовать на опережение. Чтобы распознать злоумышленника еще до его обращения, следует:

Включить автоматическую проверку спама. Rakuten Viber сканирует сообщения от неизвестных контактов с адресами почты или ссылками и обнаруживает вредоносное содержимое. Также функция проверяет, поступило ли сообщение от потенциального спамера. Чтобы включить настройки, перейдите к Дополнительно → Параметры → Конфиденциальность → Автоматическая проверка спама. Включить запросы на сообщения. Так все сообщения от неизвестных контактов будут попадать в отдельную папку, которую можно очистить, не перечитывая содержимое. Чтобы сделать это, выделите Дополнительно → Настройки → Конфиденциальность → Запросы на сообщения. Включить идентификацию абонентов. Автоматически обозначайте звонки от неизвестных номеров как потенциально безопасные или опасные из-за спама или мошенничества. В меню Дополнительно → Параметры → Вызовы и сообщения → Идентификация абонентов можно включить идентификацию абонентов. Обращать внимание на голубую галочку. Голубая галочка возле названия контакта указывает, что он прошел верификацию Viber. Так пользователи могут быть уверены, что общаются с настоящим магазином или брендом, а не подделкой злоумышленников.

Признаки мошеннических сообщений

Хотя каждая мошенническая схема имеет свои особенности, их объединяет общий почерк. Если знать эти детали, распознать обращение становится проще. В частности, в обращениях часто встречаются:

ошибки и нелогичное построение предложений — неточности в грамматике, пунктуации, слишком рекламные или бестолковые предложения могут указывать на злоумышленника;

искусственная спешка и эмоциональное давление — мошенники нередко манипулируют чувствами: от предложения не упустить выгоду («Только для вас! Последняя единица товара со скидкой 90%») к панике из-за возможной потери средств. В обоих случаях цель одна — создать стрессовую ситуацию, где нет места для критической оценки;

подозрительные ссылки и вложения — ссылки от мошенников часто оказываются фишинговыми. Их цель — получить доступ к данным сразу после клика или загрузки файла. Следует подозрительно относиться к любым материалам от незнакомых контактов и всегда проверять наличие «https» в начале адреса — это базовый индикатор того, что соединение с ресурсом защищено.

Как действовать в случае мошеннического обращения

Лучший способ уберечь себя от будущих подобных обращений — заблокировать злоумышленника. Для этого выберите чат → нажмите значок информации (Android) или имя чата (iOS) вверху экрана → Информация о чате → Блокировать этот контакт.

Пользователи также могут подать жалобу команде Viber — это помогает модераторам блокировать мошенников и усовершенствовать механизмы фильтрации.

