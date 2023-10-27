Как раскрутить мобильное приложение — лучшие стратегии продвижения от эксперта
До 2026 года прогнозируется 181 млрд загрузок мобильных приложений через App Store и Google Play: из них 38 млрд будет приходиться на App Store, а 143 млрд — на Google Play.
Как успешно развивать мобильное приложение и на что обращать внимание? Об этом рассказал CEO RadASO Дмитрий Снигирь во время крупнейшей онлайн-конференции о digital, trafic, affiliate — ROMI, состоявшейся 25 октября.
«Рынок развивается, рынок растет: прогнозируется 4,7% роста до 2026 года. Если смотреть на темпы роста платформы Google Play, то она будет расти быстрее по сравнению с App Store — 5,2% против 2,9%», — отметил эксперт.
Однако, если посмотреть на финансовую сторону, то до 2026 года пользователи потратят на этих платформах 233 млрд долларов: 161 млрд долларов (+13,7%) в AppStore и 72 млрд долларов (+8,9%) в Google Play.
«Это больше, чем ВВП Украины. И обращаю внимание, что основной доход находится в App Store, он генерирует больше revenue, чем Google Play. Причина — в Google Play большинство приложений бесплатные, а монетизация находится внутри них», — отметил Снигирь.
App Market. Страны-лидеры:
- Индия (2% App Store, 98% Google Play);
- Соединенные Штаты Америки (63% против 37%);
- Бразилия (9% против 91%);
- Индонезия (3% против 97%);
- россия (22% против 78%);
- Мексика (10% против 90%);
- Вьетнам (21% против 79%);
- Турция (17% против 83%);
- Япония (61% против 39%);
- Великобритания (по 50%).
В среднем распределение по этим странам между App Store и Google Play составляет 26% против 74%.
Тренды 2023 года:
- AI будет играть более значительную роль.
- TikTok и Apple — то, куда следует инвестировать.
- Пользовательский опыт будет играть все более важную роль в продвижении.
- Персонализация — это ключ к успеху.
«Часто происходит такая история: исследовали рынок и конкурентов, придумали концепцию, вложили 200 тыс. — 400 тыс. долларов в разработку приложения, сделали релиз.
В то же время нет никакой маркетинг стратегии, хотя очень нужны инсайты. Кто узнал о нас? Никто. На что надежда? На вирусную продуктовую историю", — рассказывает Снигирь.
Как сформировать стратегию?
Как исследовать конкурентов:
- Определите прямых конкурентов по функции.
- Определите прямых конкурентов по ключам.
- Проанализируйте визуальное оформление.
- Анализируйте метаданные конкурентов.
- Анализ позиции соперников.
- Анализируйте отзывы приложения.
- Анализ трафика соперников (SEO).
- Анализ упоминаний.
- Проанализируйте позиционирование.
- Используйте специальные инструменты.
Преимущества комплексного подхода:
- работа одновременно во многих каналах, что позволяет как привлекать новых клиентов, так и поощрять текущих на новые целевые действия в приложении;
- качественное взаимодействие по всей воронке для повышения конверсии в целевое действие;
- привлечение клиента к взаимодействию с приложением на каждом этапе воронки;
- влияние на ASO инструментов User Acquisition.
Топ 5 ошибок при продвижении приложения
1. Недостаточное исследование целевой аудитории
Незнание потребностей и ожиданий пользователей может привести к созданию приложения, не соответствующего их потребностям. Это, конечно, уменьшает шансы на установку и пользование.
2. Отсутствие маркетинговой стратегии
Отсутствие маркетинговой стратегии и продвижение наугад могут привести к низкой видимости приложения и к такому же привлечению новых пользователей. Ваша стратегия должна быть четкой, точно знаете свою целевую аудиторию и каналы, где собираетесь продвигать приложение.
3. Недостаточная поддержка приложения
Отсутствие постоянной поддержки, включая исправление ошибок, обновление функций и ответ на отзывы пользователей, может привести к потере доверия со стороны последних.
4. Выпуск приложения без надлежащего тестирования
Это может привести к проблемам с функциональностью, стабильностью работы приложения и общим опытом пользователей, что может повлиять на его успех и репутацию.
5. Отсутствие аналитики и оценки результатов
Недостаточное внимание к сбору и анализу данных о взаимодействии пользователей с приложением может усложнить определение эффективности продвижения и сведет к нулю выявление возможностей для его дальнейшего совершенствования.
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