Как раскрутить мобильное приложение — лучшие стратегии продвижения от эксперта Сегодня 17:02 — Личные финансы

Как раскрутить мобильное приложение — лучшие стратегии продвижения от эксперта

До 2026 года прогнозируется 181 млрд загрузок мобильных приложений через App Store и Google Play: из них 38 млрд будет приходиться на App Store, а 143 млрд — на Google Play.

Как успешно развивать мобильное приложение и на что обращать внимание? Об этом рассказал CEO RadASO Дмитрий Снигирь во время крупнейшей онлайн-конференции о digital, trafic, affiliate — ROMI , состоявшейся 25 октября.

«Рынок развивается, рынок растет: прогнозируется 4,7% роста до 2026 года. Если смотреть на темпы роста платформы Google Play, то она будет расти быстрее по сравнению с App Store — 5,2% против 2,9%», — отметил эксперт.

Однако, если посмотреть на финансовую сторону, то до 2026 года пользователи потратят на этих платформах 233 млрд долларов: 161 млрд долларов (+13,7%) в AppStore и 72 млрд долларов (+8,9%) в Google Play.

«Это больше, чем ВВП Украины. И обращаю внимание, что основной доход находится в App Store, он генерирует больше revenue, чем Google Play. Причина — в Google Play большинство приложений бесплатные, а монетизация находится внутри них», — отметил Снигирь.

App Market. Страны-лидеры:

Индия (2% App Store, 98% Google Play);

Соединенные Штаты Америки (63% против 37%);

Бразилия (9% против 91%);

Индонезия (3% против 97%);

россия (22% против 78%);

Мексика (10% против 90%);

Вьетнам (21% против 79%);

Турция (17% против 83%);

Япония (61% против 39%);

Великобритания (по 50%).

В среднем распределение по этим странам между App Store и Google Play составляет 26% против 74%.

Тренды 2023 года:

AI будет играть более значительную роль. TikTok и Apple — то, куда следует инвестировать. Пользовательский опыт будет играть все более важную роль в продвижении. Персонализация — это ключ к успеху.

«Часто происходит такая история: исследовали рынок и конкурентов, придумали концепцию, вложили 200 тыс. — 400 тыс. долларов в разработку приложения, сделали релиз.

В то же время нет никакой маркетинг стратегии, хотя очень нужны инсайты. Кто узнал о нас? Никто. На что надежда? На вирусную продуктовую историю", — рассказывает Снигирь.

Как сформировать стратегию?

Как исследовать конкурентов:

Определите прямых конкурентов по функции. Определите прямых конкурентов по ключам. Проанализируйте визуальное оформление. Анализируйте метаданные конкурентов. Анализ позиции соперников. Анализируйте отзывы приложения. Анализ трафика соперников (SEO). Анализ упоминаний. Проанализируйте позиционирование. Используйте специальные инструменты.

Преимущества комплексного подхода:

работа одновременно во многих каналах, что позволяет как привлекать новых клиентов, так и поощрять текущих на новые целевые действия в приложении;

качественное взаимодействие по всей воронке для повышения конверсии в целевое действие;

привлечение клиента к взаимодействию с приложением на каждом этапе воронки;

влияние на ASO инструментов User Acquisition.

Топ 5 ошибок при продвижении приложения

1. Недостаточное исследование целевой аудитории

Незнание потребностей и ожиданий пользователей может привести к созданию приложения, не соответствующего их потребностям. Это, конечно, уменьшает шансы на установку и пользование.

2. Отсутствие маркетинговой стратегии

Отсутствие маркетинговой стратегии и продвижение наугад могут привести к низкой видимости приложения и к такому же привлечению новых пользователей. Ваша стратегия должна быть четкой, точно знаете свою целевую аудиторию и каналы, где собираетесь продвигать приложение.

3. Недостаточная поддержка приложения

Отсутствие постоянной поддержки, включая исправление ошибок, обновление функций и ответ на отзывы пользователей, может привести к потере доверия со стороны последних.

4. Выпуск приложения без надлежащего тестирования

Это может привести к проблемам с функциональностью, стабильностью работы приложения и общим опытом пользователей, что может повлиять на его успех и репутацию.

5. Отсутствие аналитики и оценки результатов

Недостаточное внимание к сбору и анализу данных о взаимодействии пользователей с приложением может усложнить определение эффективности продвижения и сведет к нулю выявление возможностей для его дальнейшего совершенствования.

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