Как работают страховые компании во время войны? — Finance.ua

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Как работают страховые компании во время войны?

Сегодня 09:35Страхование
29
Как работают страховые компании во время войны?
Как работают страховые компании во время войны?
Война и военные действия вносят значительные коррективы и в сферу страхования. Понятно, что возникает множество вопросов из разряда:
  • Осуществляют ли выплаты по полисам оформленным до 24 февраля?
  • Предлагают ли новые программы страхования для обеспечения имущества и здоровья граждан?
  • Как урегулируются страховые случаи: в Украине и за границей сейчас?
  • Возможна ли бесплатная медицинская помощь по страховой программе, если страховой случай произошел на оккупированной территории?
  • Следует ли оформлять туристическое страхование временным переселенцам?
  • Является ли война основанием нарушить/не выполнять обязательства по страховым выплатам по действующим соглашениям?
  • Куда жаловаться, если страховая компания отказывает в выплате?
  • Как работают страховые компании и медицинские учреждения во время войны?
На все эти и ваши личные вопросы по медицинскому, туристическому, корпоративному и другим видам страхования предоставим ответ на бесплатном вебинаре от Finance.ua сегодня в 12:00
Присоединяйтесь к трансляции и задайте вопросы во время прямого эфира.
Зарегистрируйтесь и мы пришлим вам доступ к трансляции и ссылку на запись с презентацией спикера: https://sp.minfin.com.ua/bankonline/straxuvannya-v-umovax-vijny?utm_source=Finance&utm_medium=News2
По материалам: Finance.ua
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