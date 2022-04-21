Как работают страховые компании во время войны? — Finance.ua

Как работают страховые компании во время войны?

Сегодня 09:35 — Страхование

Как работают страховые компании во время войны?

Война и военные действия вносят значительные коррективы и в сферу страхования. Понятно, что возникает множество вопросов из разряда:

Осуществляют ли выплаты по полисам оформленным до 24 февраля?

Предлагают ли новые программы страхования для обеспечения имущества и здоровья граждан?

Как урегулируются страховые случаи: в Украине и за границей сейчас?

Возможна ли бесплатная медицинская помощь по страховой программе, если страховой случай произошел на оккупированной территории?

Следует ли оформлять туристическое страхование временным переселенцам?

Является ли война основанием нарушить/не выполнять обязательства по страховым выплатам по действующим соглашениям?

Куда жаловаться, если страховая компания отказывает в выплате?

Как работают страховые компании и медицинские учреждения во время войны?

На все эти и ваши личные вопросы по медицинскому, туристическому, корпоративному и другим видам страхования предоставим ответ на бесплатном вебинаре от Finance.ua сегодня в 12:00

Присоединяйтесь к трансляции и задайте вопросы во время прямого эфира.

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