Как работают отделения Укрпочты — Finance.ua

Как работают отделения Укрпочты
График работы Укрпочты во время войны в Украине несколько изменился. Отделения работают с 11:00 до 15:00.
Отправить посылку в пределах страны или получить отправку можно из большинства областей Украины.
На 9 марта временно не работают отделения в населенных пунктах, где проходят бои (Луганск, Донецк, Херсон, Крым).
Доставка только по городу работает в Сумах, Харькове, Краматорске, Николаеве, Чернигове и Запорожье.
В других населенных пунктах можно отправить посылку в пределах области и международной доставки.
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