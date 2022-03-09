Как работают отделения Укрпочты — Finance.ua

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Как работают отделения Укрпочты

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18
График работы Укрпочты во время войны в Украине несколько изменился. Отделения работают с 11:00 до 15:00.
Отправить посылку в пределах страны или получить отправку можно из большинства областей Украины.
На 9 марта временно не работают отделения в населенных пунктах, где проходят бои (Луганск, Донецк, Херсон, Крым).
Доставка только по городу работает в Сумах, Харькове, Краматорске, Николаеве, Чернигове и Запорожье.
Как работают отделения Укрпочты
В других населенных пунктах можно отправить посылку в пределах области и международной доставки.
По материалам: Факти і коментарії
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