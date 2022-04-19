Как работает система страхования Украины в условиях войны (вебинар) — Finance.ua

Как работает система страхования Украины в условиях войны (вебинар)
Война и военные действия вносят значительные коррективы и в сферу страхования. Понятно, что возникают вопросы типа:
● Действуют ли договоры страхования во время военного положения?
● Является ли война основанием нарушить/не выполнять обязательства по страховым выплатам по действующим соглашениям?
● Действуют ли страховые полисы на оккупированных территориях и в зоне боевых действий?
Страховые компании уверяют, что страховые полисы работают, но важно понять — как именно. Да и вообще риски жизни, здоровью и имуществу граждан выросли в разы, есть ли возможность заключать новые соглашения, которые будут учитывать военные обстоятельства. Обо всем этом поговорим на нашей онлайн встрече «Медицинское страхование в условиях войны».
В программе вебинара
Как работает система страхования Украины в условиях войны:
В каком режиме работают страховые компании?
Как покрываются страховые случаи?
Что следует знать клиентам действующих страховых компаний в Украине и за рубежом?
Распространяется ли действие страховых полисов на зоны, где проводятся боевые действия?
Когда страховая компания имеет законное право отказать в выплате страхового полиса?
Куда обращаться если страховая компания неправомерно отказывает производить выплату по страховому событию?
Добровольное медицинское страхование (ДМС):
Можно ли купить полис ДМС во время войны?
Работает ли корпоративное медицинское страхование?
Типы страховых полисов, какие медицинские услуги покрывают, сколько стоит?
Порядок обращения и организация медпомощи?
Как работает ДМС, если у вас уже есть полис, но сейчас вынужденно поехали проживать в более безопасные регионы Украины?
Где можно получить медицинскую помощь?
Покрывается ли риск COVID-19 во время войны?
Туристическое страхование для вынужденных переселенцев:
Необходимо ли медицинское страхование при пересечении границы?
Кому и почему рекомендуется оформить туристическое страхование?
Подойдет ли полис, если вы остаетесь за границей надолго?
Можно ли купить полис уже за границей и можно ли продлить его действие?
Что покрывает полис за границей и как он работает?
Страхование от онко, кардио и нейрологических заболеваний:
Как организуется лечение за границей сейчас?
Что делать при наступлении страхового события за границей?
Что это за страхование, ключевые отличия от стандартных ДМС?
Спикеры
Ирина Корлиханова — директор по андерайтингу и методологии Альфа Страхование.