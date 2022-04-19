Как работает система страхования Украины в условиях войны (вебинар) — Finance.ua

Как работает система страхования Украины в условиях войны (вебинар)

Сегодня 09:40 — Страхование

Как работает система страхования Украины в условиях войны (вебинар)

Война и военные действия вносят значительные коррективы и в сферу страхования. Понятно, что возникают вопросы типа:

● Действуют ли договоры страхования во время военного положения?

● Является ли война основанием нарушить/не выполнять обязательства по страховым выплатам по действующим соглашениям?

● Действуют ли страховые полисы на оккупированных территориях и в зоне боевых действий?

Страховые компании уверяют, что страховые полисы работают, но важно понять — как именно. Да и вообще риски жизни, здоровью и имуществу граждан выросли в разы, есть ли возможность заключать новые соглашения, которые будут учитывать военные обстоятельства. Обо всем этом поговорим на нашей онлайн встрече «Медицинское страхование в условиях войны»

В программе вебинара

Как работает система страхования Украины в условиях войны:

В каком режиме работают страховые компании?

Как покрываются страховые случаи?

Что следует знать клиентам действующих страховых компаний в Украине и за рубежом?

Распространяется ли действие страховых полисов на зоны, где проводятся боевые действия?

Когда страховая компания имеет законное право отказать в выплате страхового полиса?

Куда обращаться если страховая компания неправомерно отказывает производить выплату по страховому событию?

Добровольное медицинское страхование (ДМС):

Можно ли купить полис ДМС во время войны?

Работает ли корпоративное медицинское страхование?

Типы страховых полисов, какие медицинские услуги покрывают, сколько стоит?

Порядок обращения и организация медпомощи?

Как работает ДМС, если у вас уже есть полис, но сейчас вынужденно поехали проживать в более безопасные регионы Украины?

Где можно получить медицинскую помощь?

Покрывается ли риск COVID-19 во время войны?

Туристическое страхование для вынужденных переселенцев:

Необходимо ли медицинское страхование при пересечении границы?

Кому и почему рекомендуется оформить туристическое страхование?

Подойдет ли полис, если вы остаетесь за границей надолго?

Можно ли купить полис уже за границей и можно ли продлить его действие?

Что покрывает полис за границей и как он работает?

Страхование от онко, кардио и нейрологических заболеваний:

Как организуется лечение за границей сейчас?

Что делать при наступлении страхового события за границей?

Что это за страхование, ключевые отличия от стандартных ДМС?

Спикеры

Ирина Корлиханова — директор по андерайтингу и методологии Альфа Страхование.

Когда: 21 апреля

Время: 12:00 по киевскому времени

Стоимость: бесплатно

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