Как работает рынок онлайн-кредитования в Казахстане — Finance.ua
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Как работает рынок онлайн-кредитования в Казахстане

Кредит&Депозит
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Как работает рынок онлайн-кредитования в Казахстане
Как работает рынок онлайн-кредитования в Казахстане
Сегодня на рынке в Казахстане работает около 25 онлайн-МФО. Большинство из них — иностранные компании, пришедшие из стран Балтии и россии. С 2020 года рынок регулируется Национальным банком Казахстана, поэтому каждая МФО должна иметь соответствующую лицензию.
Подробнее о рынке микрокредитования рассказал во время конференции FinTech Ukraine 2022, организованной порталами Finance.ua и Минфин, CEO SalesDoubler Kazakhstan Женис Мухиев.
К преимуществам рынка онлайнового кредитования в Казахстане Женис Мухиев относит регуляцию, ведь это означает четко определенные «правила игры», а также экономику, растущую в среднем на 2-4% в год.
По мнению Мухиева, недостатки, сдерживающие развитие этого рынка — стоимость и объемы внутреннего фондирования, рост конкуренции со стороны банков, давление регулятора на сектор.
«Начиная с 2020 года, регулятор пытается снижать ставки. Раньше за месяц можно было взимать 100%, затем 50%, 25%, в ближайшие пару месяцев будет уже 20%. Если раньше не было лимитов по дням, например, можно было взять 25% за 5 или 10 дней, то сейчас планируют это ограничить. Если ты выдаешь ссуду на 5 дней, то максимум, который ты можешь взять, — 2,5-3%. Это очень сильно снижает доходность и привлекательность бизнеса», — обращает внимание Женис Мухиев.
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Еще один негативный момент, влияющий на рынок онлайн-кредитования в Казахстане — списание долгов. Такие действия регулятора привели к тому, что у около половины миллиона человек были списаны или реструктуризированы кредиты:
  • полное списание 28 тыс. человек на сумму 1,3 млн долл.;
  • частичное списание 107 тыс. человек на сумму 1,5 млн долл.;
  • реструктуризация 432 тыс. человек на сумму 72,5 млн. дол.
Женис Мухиев на период 2022-2024 годов прогнозирует, что на рынке онлайн-кредитования произойдет:
  • снижение ставок и, как следствие, доходности;
  • целевая аудитория сузится;
  • из-за давления на капитал, а также ограничения регулятора МФО будут пытаться трансформироваться. Около 10% МФО уже выдают ссуды, которые больше похожи на банковские кредиты. Два игрока рынка уже находятся в процессе получения банковской лицензии.
«По прогнозам, около 20% рынка вообще останется в течение нескольких лет из-за всей текущей ситуации в Казахстане», — отметил эксперт.
По материалам:
Finance.ua
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