Как работает Райффайзен Банк 28 февраля — Finance.ua
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Как работает Райффайзен Банк 28 февраля

Сегодня 15:00Личные финансы
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В понедельник, 28 февраля, по состоянию на 9:00 Райффайзен Банк временно приостанавливает работу всех своих отделений в Сумской, Херсонской областях и в Киеве, а также части отделений в Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской, Одесской, Винницкой, Запорожской, Житомирской, Николаевской, Черниговской областях.
На остальной территории Украины отделения обслуживают клиентов по сокращенному графику 9:00-16:00.Информация о работе отделений постоянно обновляется по ссылке: raiffeisen.ua/viddilennyaНапоминаем:
  • Ваши средства на платежных картах Райфа доступны для расчетов.
  • Операции за счет кредитных средств временно приостановлены.
  • Покупка иностранной валюты недоступна согласно Постановлению НБУ.
  • Выдача наличных временно ограничена до 100 000 грн.
Все системы Райфа работают стабильно, деньги и ваши данные в безопасности.
Пользуйтесь Raiffeisen Online и Raiffeisen Business Online для осуществления всех необходимых операций.
По материалам: КУА Райффайзен Аваль
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