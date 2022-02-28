Как работает Райффайзен Банк 28 февраля — Finance.ua

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Как работает Райффайзен Банк 28 февраля

Сегодня 15:00 — Личные финансы

В понедельник, 28 февраля, по состоянию на 9:00 Райффайзен Банк временно приостанавливает работу всех своих отделений в Сумской, Херсонской областях и в Киеве, а также части отделений в Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской, Одесской, Винницкой, Запорожской, Житомирской, Николаевской, Черниговской областях.

На остальной территории Украины отделения обслуживают клиентов по сокращенному графику 9:00-16:00.Информация о работе отделений постоянно обновляется по ссылке: raiffeisen.ua/viddilennya Напоминаем:

Ваши средства на платежных картах Райфа доступны для расчетов.

Операции за счет кредитных средств временно приостановлены.

Покупка иностранной валюты недоступна согласно Постановлению НБУ.

Выдача наличных временно ограничена до 100 000 грн.

Все системы Райфа работают стабильно, деньги и ваши данные в безопасности.

Пользуйтесь Raiffeisen Online и Raiffeisen Business Online для осуществления всех необходимых операций.

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