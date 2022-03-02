Как работает Райффайзен Банк 2 марта — Finance.ua

Как работает Райффайзен Банк 2 марта
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В среду, 2 марта, по состоянию на 9:00 Райффайзен Банк временно приостанавливает работу всех отделений в Сумской, Херсонской и Луганской областях, Киеве, Харькове и Херсоне, а также части отделений в Донецкой, Харьковской, Киевской, Одесской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Черниговской областях.
На остальной территории Украины отделения обслуживают клиентов по сокращенному графику 9:00-16:00.Посмотреть актуальную информацию о работе отделений банка можна в Raiffeisen Online: выберите раздел «Больше», потом — "Карта".Напоминаем:
- Ваши средства на платежных картах Райфа доступны для расчетов.
- Операции за счет кредитных средств временно приостановлены.
- Покупка иностранной валюты недоступна согласно Постановлению НБУ.
- Выдача наличных временно ограничена до 100 000 грн.
- Получить наличные вы можете в сети банкоматов, а также на кассах магазинов АТБ и АЗК ОККО.
Все системы Райфа работают стабильно, деньги и ваши данные в безопасности.Пользуйтесь Raiffeisen Online и Raiffeisen Business Online для осуществления всех необходимых операций.
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