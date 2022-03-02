Как работает Райффайзен Банк 2 марта — Finance.ua

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Как работает Райффайзен Банк 2 марта

В среду, 2 марта, по состоянию на 9:00 Райффайзен Банк временно приостанавливает работу всех отделений в Сумской, Херсонской и Луганской областях, Киеве, Харькове и Херсоне, а также части отделений в Донецкой, Харьковской, Киевской, Одесской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Черниговской областях.

На остальной территории Украины отделения обслуживают клиентов по сокращенному графику 9:00-16:00.Посмотреть актуальную информацию о работе отделений банка можна в Raiffeisen Online: выберите раздел «Больше», потом — "Карта".Напоминаем:

Ваши средства на платежных картах Райфа доступны для расчетов.

Операции за счет кредитных средств временно приостановлены.

Покупка иностранной валюты недоступна согласно Постановлению НБУ.

Выдача наличных временно ограничена до 100 000 грн.

Получить наличные вы можете в сети банкоматов, а также на кассах магазинов АТБ и АЗК ОККО.

Все системы Райфа работают стабильно, деньги и ваши данные в безопасности.Пользуйтесь Raiffeisen Online и Raiffeisen Business Online для осуществления всех необходимых операций.

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