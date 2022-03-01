Как работает Райффайзен Банк 1 марта — Finance.ua

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Как работает Райффайзен Банк 1 марта

Во вторник, 1 марта, по состоянию на 9.00 Райффайзен Банк временно приостанавливает работу всех отделений в Сумской, Запорожской и Луганской областях, а также части отделений в Донецкой, Киевской областях и в Киеве, Харьковской, Одесской, Винницкой, Запорожской, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Черкасской, Черниговской областях.

На остальной территории отделения работают по сокращенному графику 9:00-16:00.

Информация о работе отделений постоянно обновляется по ссылке: raiffeisen.ua/viddilennya

Напоминаем:

Ваши деньги на платежных картах Райфа доступны для расчетов.

Операции в счет кредитных средств временно приостановлены.

Покупка иностранной валюты недоступна в соответствии с Постановлением НБУ.

Выдача наличных денег временно ограничена до 100 000 грн.

Все системы Райфа работают стабильно, деньги и ваши данные в безопасности.

Используйте Raiffeisen Online и Raiffeisen Business Online для выполнения всех необходимых операций.

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