Как работает кэшбек-сервис — Finance.ua

Как работает кэшбек-сервис Сегодня 20:04 — Личные финансы

Как работает кэшбек-сервис

Кэшбек-сервисы (cash back) — это онлайн-сайты, являющиеся партнерами интернет-магазина. Они привлекают в магазин покупателей, получая за это комиссию, частью которой делятся с покупателем. Об этом пишет Финкульт.

Как это работает

Магазин платит кэшбек-сервису за привлечение покупателей, а сервис делится частью этой комиссии с покупателем в виде кэшбека. В результате:

магазин зарабатывает на продаже товара и получает лояльных покупателей, магазин экономит на рекламе;

кэшбек-сервис получает от магазина за привлечение плату, часть которой отдает покупателю, а часть оставляет себе в виде прибыли;



магазин получает продажи;



а покупатель — желаемый товар, но дешевле.



Как воспользоваться кэшбек-сервисом

Сначала необходимо зарегистрироваться на кэшбек-сервисе. Затем выбрать из списка партнеров нужный магазин и перейти на него по ссылке.

Далее совершить покупку, как обычный покупатель.

После оплаты за товар на счет аккаунта на сайте сервиса вам будет начислен кэшбек в виде процента от суммы, уплаченной за товар.

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Важно произвести оплату за товар именно с кэшбек-сервиса, поскольку он предоставляет ссылку, по которой определяется, что вы воспользовались именно его услугами.

В зависимости от магазина размер кэшбека может составлять от 1% до 10% от потраченного.

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