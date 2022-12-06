Как работает кэшбек-сервис — Finance.ua

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Как работает кэшбек-сервис

Личные финансы
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Как работает кэшбек-сервис
Как работает кэшбек-сервис
Кэшбек-сервисы (cash back) — это онлайн-сайты, являющиеся партнерами интернет-магазина. Они привлекают в магазин покупателей, получая за это комиссию, частью которой делятся с покупателем. Об этом пишет Финкульт.

Как это работает

Магазин платит кэшбек-сервису за привлечение покупателей, а сервис делится частью этой комиссии с покупателем в виде кэшбека. В результате:
  • магазин зарабатывает на продаже товара и получает лояльных покупателей, магазин экономит на рекламе;
  • кэшбек-сервис получает от магазина за привлечение плату, часть которой отдает покупателю, а часть оставляет себе в виде прибыли;
  • магазин получает продажи;
  • а покупатель — желаемый товар, но дешевле.

Как воспользоваться кэшбек-сервисом

  1. Сначала необходимо зарегистрироваться на кэшбек-сервисе.
  2. Затем выбрать из списка партнеров нужный магазин и перейти на него по ссылке.
  3. Далее совершить покупку, как обычный покупатель.
  4. После оплаты за товар на счет аккаунта на сайте сервиса вам будет начислен кэшбек в виде процента от суммы, уплаченной за товар.

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Важно произвести оплату за товар именно с кэшбек-сервиса, поскольку он предоставляет ссылку, по которой определяется, что вы воспользовались именно его услугами.
В зависимости от магазина размер кэшбека может составлять от 1% до 10% от потраченного.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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