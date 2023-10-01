Как работает индустрия подделок в Китае — Finance.ua

Как работает индустрия подделок в Китае Сегодня 16:14

Как работает индустрия подделок в Китае

Миф о том, что китайцы создают товары неудовлетворительного качества, давно разрушен. Развивая свои индустрии, Китай пользовался принципом «переход количества в качество».

Так, в последние годы в Поднебесной начали производить конкурентоспособную электронику с высокой добавленной стоимостью. Она уже захватила мировые рынки и, например, в США 65% покупок всей бытовой техники — из Китая.

Впрочем, от производства подделок китайцы отказываться не спешат. Однако их сейчас можно назвать подделками нового поколения. Они ведь изготовлены довольно качественно, а за приобретение таких вещей придется дорого заплатить. Если раньше цена за подделку могла быть ниже на 50−90%, то сейчас разница может быть не такой ощутимой и составлять всего 20−30%.

Качество подделок — еще одна головная боль для топ-брендов. Теперь им нужно постоянно противостоять этому и фактически конкурировать на рынке с такими товарами.

А вот у производителей, занимающихся изготовлением высококачественных подделок, дела обстоят неплохо. Один из таких предпринимателей в неофициальном интервью китайскому деловому изданию Yicai рассказал, что продажу контрафактной продукции можно назвать по-настоящему безупречной.

Он отметил, что его фабрики специализируются на производстве сумок и одежды, некоторые даже работают в субподряде с известными брендами. Поэтому для производства подделок удается использовать первоклассные технологии.

«Если вы хотите производить высококачественные люксовые подделки, будь то сумки, одежда или что угодно, вы можете это сделать. Просто качество проделанной работы зависит от того, сколько вы готовы потратить на производство», — объяснил производитель.

Если все так хорошо с китайскими подделками, то почему в Украине можно найти много товаров со страной производства Китай, но плохого качества?

Все из-за низкой платежеспособности украинцев. Дело в том, что, заказывая товары у китайских производителей, отечественные импортеры просят максимально экономить на изготовлении, чтобы в конечном итоге снизить цену на полках магазинов.

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