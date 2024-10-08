Как работает Creative Studio — Finance.ua

Как работает Creative Studio Сегодня 13:31

Как работает Creative Studio

Creative Studio — один из инструментов Google Marketing Platform (GMP), позволяющий комбинировать креативы с различными переменными, чтобы персонализировать креативы отдельно под каждого пользователя и получить максимальную эффективность каждого креатива.

Детальнее о его использовании рассказал GMP Coordinator newage. Алексей Крупко в ходе конференции Romi , состоявшейся 4 октября в Киеве.

«Это позволяет минимизировать ваши затраты времени и средств и при этом получить максимальную эффективность по креативам», — сказал Крупко.

По словам эксперта, есть два варианта креатива.

Data-Driven Creative

Его стоит использовать, если:

вы новичок в творчестве на основе данных;

требуют быстрой интеграции;

ориентированы на аудиторию Google;

планируете запустить менее 50 вариантов объявлений*.

* без ограничения количества возможных вариантов объявления. 50 вариантов рекламы — это просто удобное число. Чтобы создать больше, используйте динамичные креативы для автоматизации производства.

«К примеру — я интересуюсь телефонами и хочу себе приобрести новый. Я есть в аудитории пользователей, являющихся фанатами техники. Поэтому эта система возьмет меня в этой аудитории и покажет мне какой-то новый телефон, телевизор, ноутбук или другую технику», — приводит пример Крупко.

Примеры использования Data-Driven Creative:

геотаргетинг: позволяет адаптировать креативы относительно страны или региона;

запланированные обновления: переменные элементы креативы относительно старта или конца акции, события и т. д. ;

; медиа сигналы (аудиторные или контекстные): объявления, адаптированные к нескольким сегментам аудитории;

ротация креативов, A/B тестирование: использование ротации элементов креатива и A/B тестирования для достижения идеального варианта.

Dynamic Creative

Это более широкий вариант. Его следует использовать, если:

хотите подключить канал с внешними данными;

требуется расширенная отчетность и оптимизация;

ориентируетесь на Floodlight оптимизацию (позволяет измерять конверсию и создание аудитории в GMP);

планируете запустить более 50 вариантов объявлений.

Примеры использования Dynamic Creative:

кастомное решение (e.g. Publisher data pass): позволяет масштабировать объявления в регионах и странах;

Multi-feed интеграция: можно использовать больше переменных в креативе, например, направления, цены, акции, предпочтения;

интеграция погоды в реальном времени/спортивной ленты: используйте сигнал 3rd party feed, чтобы изменять креативные элементы в реальном времени;

динамичный ремаркетинг: используйте данные Floodlight, чтобы возвращаться к пользователю с продуктом, который он видел на сайте.

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