Как работает Creative Studio — Finance.ua

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Как работает Creative Studio

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Как работает Creative Studio
Как работает Creative Studio
Creative Studio — один из инструментов Google Marketing Platform (GMP), позволяющий комбинировать креативы с различными переменными, чтобы персонализировать креативы отдельно под каждого пользователя и получить максимальную эффективность каждого креатива.
Детальнее о его использовании рассказал GMP Coordinator newage. Алексей Крупко в ходе конференции Romi, состоявшейся 4 октября в Киеве.
«Это позволяет минимизировать ваши затраты времени и средств и при этом получить максимальную эффективность по креативам», — сказал Крупко.
По словам эксперта, есть два варианта креатива.

Data-Driven Creative

Его стоит использовать, если:
  • вы новичок в творчестве на основе данных;
  • требуют быстрой интеграции;
  • ориентированы на аудиторию Google;
  • планируете запустить менее 50 вариантов объявлений*.
* без ограничения количества возможных вариантов объявления. 50 вариантов рекламы — это просто удобное число. Чтобы создать больше, используйте динамичные креативы для автоматизации производства.
«К примеру — я интересуюсь телефонами и хочу себе приобрести новый. Я есть в аудитории пользователей, являющихся фанатами техники. Поэтому эта система возьмет меня в этой аудитории и покажет мне какой-то новый телефон, телевизор, ноутбук или другую технику», — приводит пример Крупко.
Примеры использования Data-Driven Creative:
  • геотаргетинг: позволяет адаптировать креативы относительно страны или региона;
  • запланированные обновления: переменные элементы креативы относительно старта или конца акции, события и т. д.;
  • медиа сигналы (аудиторные или контекстные): объявления, адаптированные к нескольким сегментам аудитории;
  • ротация креативов, A/B тестирование: использование ротации элементов креатива и A/B тестирования для достижения идеального варианта.

Dynamic Creative

Это более широкий вариант. Его следует использовать, если:
  • хотите подключить канал с внешними данными;
  • требуется расширенная отчетность и оптимизация;
  • ориентируетесь на Floodlight оптимизацию (позволяет измерять конверсию и создание аудитории в GMP);
  • планируете запустить более 50 вариантов объявлений.
Как работает Creative Studio
Примеры использования Dynamic Creative:
  • кастомное решение (e.g. Publisher data pass): позволяет масштабировать объявления в регионах и странах;
  • Multi-feed интеграция: можно использовать больше переменных в креативе, например, направления, цены, акции, предпочтения;
  • интеграция погоды в реальном времени/спортивной ленты: используйте сигнал 3rd party feed, чтобы изменять креативные элементы в реальном времени;
  • динамичный ремаркетинг: используйте данные Floodlight, чтобы возвращаться к пользователю с продуктом, который он видел на сайте.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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