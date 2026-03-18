Германия создаст стратегический газовый резерв Сегодня 22:21 — Энергетика

Германия создаст стратегический газовый резерв

Правительство Германии может создать стратегический газовый резерв на случай чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявила министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе, которую цитирует DW

Власти изучают различные варианты для создания такого резерва в неотложном порядке, поэтому теперь ожидают соответствующих заключений экспертов.

Министр надеется, что стратегический запас газа удастся сформировать уже к началу следующего зимнего сезона.

Министерство ведет «интенсивный диалог» с газовыми операторами, чтобы создание резерва не привело к рыночным перекосам.

Райхе убеждена, что стране необходим как «рыночно организованный бизнес по хранению газа», так и «инструмент на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных внешними шоками», например война США и Израиля с Ираном.

