Германия создаст стратегический газовый резерв
Правительство Германии может создать стратегический газовый резерв на случай чрезвычайных ситуаций.
Как сообщает «Европейская правда», об этом заявила министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе, которую цитирует DW.
Власти изучают различные варианты для создания такого резерва в неотложном порядке, поэтому теперь ожидают соответствующих заключений экспертов.
Министр надеется, что стратегический запас газа удастся сформировать уже к началу следующего зимнего сезона.
Министерство ведет «интенсивный диалог» с газовыми операторами, чтобы создание резерва не привело к рыночным перекосам.
Райхе убеждена, что стране необходим как «рыночно организованный бизнес по хранению газа», так и «инструмент на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных внешними шоками», например война США и Израиля с Ираном.
