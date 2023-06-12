Как работает алгоритм инстаграма: ТОП-10 тех, кто зарабатывает больше всех — Finance.ua

Как работает алгоритм инстаграма: ТОП-10 тех, кто зарабатывает больше всех Сегодня 20:00 — Личные финансы

Как работает алгоритм инстаграма: ТОП-10 тех, кто зарабатывает больше всех

Как работает алгоритм инстаграма? Это самый большой секрет компании, но в то же время он всегда находится на виду. Алгоритму инстаграма нужно как-то понять, какой именно контент понравится пользователям.

Для этого используют реакции людей, которые это уже увидели: лайки, пересылка другим пользователям, комментарии. Даже если пользователь ничего не «лайкал», а просто задержался на чем-то конкретном, просматривая ленту, это сигнал для алгоритма, что есть что-то интересное.

И такой контент будет показан большему числу людей. Чем больше реакций — тем больше шансов.

Что важно, а что нет? Что интересно, а что не очень? Все это определяют сами пользователи, алгоритм реагирует на их действия.

«Блог — это часть жизни. Он должен стать для вас ежедневным занятием, а не временным проектом. Лично у меня привычка делиться пользой или развлекательным контентом каждый день. Думать о том, что рассказать подписчикам, и поддерживать активность» — Ксюша Губанова, инстаграм-блогер и предприниматель с более чем 20 тыс. подписчиков.

Алина Шух, чемпионка и рекордсменка мира U20, а сегодня и успешный инстаграм-блогер: «Я всегда экспериментирую. Ведение блога — это непрерывный процесс тестирования гипотез. Что-то срабатывает, что-то не срабатывает. За 2 года ведения блога я уже научилась понимать, какой контент будет вызывать больше эмоций и будет охватывать большую аудиторию, какой контент будет работать на будущие продажи, а какой будет раскрывать мою экспертность. Сейчас моя стратегия состоит в балансе всех типов контента. Важно, чтобы каждый из них выполнял свою работу эффективно. Конечно, не сразу все получалось. Я смотрю свои старые посты и понимаю, что очень много давала лишней, порой сложной информации. Тем самым отталкивала людей. Но я бы не вывела свою рабочую контент стратегию, если бы не ошибалась. Не ошибаются только те, кто ничего не делает».

На какой заработок может рассчитывать инстаграм блогер? Если взглянуть на статистику звезд инстаграма, их доходы очень высоки. Получить миллион за один рекламный пост — не проблема, больше двух миллионов — тоже.

Правда, для того чтобы зарабатывать такие деньги, нужно быть Криштиану Роналду или Селеной Гомес. И, соответственно, иметь сотни миллионов подписчиков.

Большинство топовых инфлюэнсеров стали известны до того, как обзавелись аккаунтом в инстаграме. Согласно данным сервиса hopperhq.com, 81% самых успешных инстаграм блогеров — это музыканты, спортсмены или актеры. Только 19% делали карьеру именно в инстаграме.

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