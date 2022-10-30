Как проверить самостоятельно, повысили ли пенсию: пошаговая инструкция — Finance.ua
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Как проверить самостоятельно, повысили ли пенсию: пошаговая инструкция

Личные финансы
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В октябре прошел плановый перерасчет пенсий, после которого некоторые категории граждан получили надбавки. Но не все получатели выплат знают о доплате, пишет news.uaportal.com.
Чтобы проверить или узнать, насколько возросли выплаты, вовсе не обязательно идти в отделение Пенсионного фонда. Это можно сделать онлайн — с помощью вебпортала ПФУ.
Инструкция по проверке перерасчета пенсии онлайн:
  • 1. Зайдите на веб-портал Пенсионного фонда Украины и авторизуйтесь в личном кабинете. Для этого понадобится электронная подпись или интернет-банкинг банка, в котором получаете пенсию.
  • 2. После авторизации в левом боковом меню откройте раздел «Моя пенсия».
  • 3. Далее вам станет доступна информация о последних перерасчетах пенсии. Там вы можете найти размер надбавки.
Заметим, что с 1 октября произошло повышение части пенсий и назначение компенсационных выплат. В основном для украинцев от 70 лет. Однако в декабре ожидается еще одно повышение выплат.
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Также в Украине с 1 декабря на 66 грн растет прожиточный минимум для утративших способность работать. В сумме он составит 2093 грн, как и минимальная пенсия.
Даже такое повышение на 3% прожиточного минимума приводит к увеличению суммы пенсионных выплат на 70 млрд грн.
После повышения прожиточного минимума в декабре он будет зафиксирован на следующий год. В 2023 году его повышать не планируют, но для пенсионеров есть хорошие новости — индексация в марте все-таки будет.
По материалам:
Finance.ua
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