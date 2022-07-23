Как проверить наличие кредита — инструкция Сегодня 17:25 — Кредит&Депозит

Как проверить наличие кредита — инструкция

Проверить свою кредитную историю может любой из украинцев. Благодаря украинскому Бюро кредитных историй можно узнать свой кредитный рейтинг, размер задолженности, наличие действующих и непогашенных кредитов.

Об этом пишут факты ICTV.

Где можно проверить наличие кредита

Кредитная история — это информация о ваших кредитах и их погашении, которую бюро получает от банков, финансовых и лизинговых компаний, кредитных союзов и других финансовых институтов.

Данные о каждом займе хранятся в кредитной истории в течение 10 лет с момента погашения кредита.

Стоит отметить, что делать запрос на свою кредитную историю бесплатно можно только раз в год.

Проверить, есть ли у вас кредит, можно несколькими способами благодаря Бюро кредитных историй:

с помощью почты;

через мобильное приложение;

на официальном сайте Бюро;

с помощью Приват24;

в чат-ботах Кредитная история в Viber и Telegram.

Проверить наличие кредита с помощью почты

Чтобы отправить запрос на кредитную историю по почте, вам необходимо:

написать соответствующее заявление;

отправить его по почтовому адресу ООО Украинское бюро кредитных историй, 49300, г. Днепр, а/я 7566.

Заполните заявление по примеру. Учтите, что оно должно содержать обязательные данные о вас — ФИО, паспортные данные, идентификационный код, юридический адрес, адрес проживания.

В ответ вам отправят заказное письмо на почтовый адрес в течение двух дней с получения заявления.

Письмо вы должны забрать лично под подпись. Если у вас отсутствует кредитная история, вам будет предоставлена соответствующая справка с подписью и мокрой печатью.

Через мобильные приложения

Бюро разработало специальное мобильное приложение Кредитная история, благодаря которому вы можете с легкостью проверить наличие кредита:

Загрузите приложение Кредитная история (Google Play, App Store). Укажите номер телефона и дату рождения. Введите код, который придет на номер.

Выберите пункт Кредитная история.

Нажмите кнопку Получить.



На официальном сайте Бюро

Для этого вам необходимо:

перейти на сайт ubki.ua;

нажать кнопку Войти;

авторизуйтесь с помощью номера телефона или Дія.Підпис;

найдите раздел Частным лицам;

выберите там категорию Кредитная история;

закажите историю.

Через Приват24

Узнать о наличии кредитов можно благодаря мобильному приложению Приват24:

перейдите в приложение;

в меню выберите Кредитный рейтинг;

выберите Кредитную историю;

нажмите кнопку Получить.

С помощью ботов

Украинское Бюро кредитных историй разработало специальные чат-боты в Viber Telegram , благодаря которым можно быстро узнать, есть ли у вас кредит.

Перейдите в чат-бот. Нажмите Start, чтобы начать. Укажите номер телефона и дату рождения. На экране появится ваш отчет.

Через банк

Узнать наличие или отсутствие кредита можно непосредственно у сотрудника банка ( Приватбанк , Ощадбанк, Альфа Банк и т.п.).

Менеджер распечатает вам справку, в которой будет указано, есть ли у вас кредит или задолженность.

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