Как проверить наличие кредита — инструкция
Проверить свою кредитную историю может любой из украинцев. Благодаря украинскому Бюро кредитных историй можно узнать свой кредитный рейтинг, размер задолженности, наличие действующих и непогашенных кредитов.
Об этом пишут факты ICTV.
Где можно проверить наличие кредита
Кредитная история — это информация о ваших кредитах и их погашении, которую бюро получает от банков, финансовых и лизинговых компаний, кредитных союзов и других финансовых институтов.
Данные о каждом займе хранятся в кредитной истории в течение 10 лет с момента погашения кредита.
Стоит отметить, что делать запрос на свою кредитную историю бесплатно можно только раз в год.
Проверить, есть ли у вас кредит, можно несколькими способами благодаря Бюро кредитных историй:
- с помощью почты;
- через мобильное приложение;
- на официальном сайте Бюро;
- с помощью Приват24;
- в чат-ботах Кредитная история в Viber и Telegram.
Проверить наличие кредита с помощью почты
Чтобы отправить запрос на кредитную историю по почте, вам необходимо:
- написать соответствующее заявление;
- отправить его по почтовому адресу ООО Украинское бюро кредитных историй, 49300, г. Днепр, а/я 7566.
Заполните заявление по примеру. Учтите, что оно должно содержать обязательные данные о вас — ФИО, паспортные данные, идентификационный код, юридический адрес, адрес проживания.
В ответ вам отправят заказное письмо на почтовый адрес в течение двух дней с получения заявления.
Письмо вы должны забрать лично под подпись. Если у вас отсутствует кредитная история, вам будет предоставлена соответствующая справка с подписью и мокрой печатью.
Через мобильные приложения
Бюро разработало специальное мобильное приложение Кредитная история, благодаря которому вы можете с легкостью проверить наличие кредита:
- Загрузите приложение Кредитная история (Google Play, App Store).
- Укажите номер телефона и дату рождения.
- Введите код, который придет на номер.
- Выберите пункт Кредитная история.
- Нажмите кнопку Получить.
На официальном сайте Бюро
Для этого вам необходимо:
- перейти на сайт ubki.ua;
- нажать кнопку Войти;
- авторизуйтесь с помощью номера телефона или Дія.Підпис;
- найдите раздел Частным лицам;
- выберите там категорию Кредитная история;
- закажите историю.
Через Приват24
Узнать о наличии кредитов можно благодаря мобильному приложению Приват24:
- перейдите в приложение;
- в меню выберите Кредитный рейтинг;
- выберите Кредитную историю;
- нажмите кнопку Получить.
С помощью ботов
Украинское Бюро кредитных историй разработало специальные чат-боты в Viber и Telegram, благодаря которым можно быстро узнать, есть ли у вас кредит.
- Перейдите в чат-бот.
- Нажмите Start, чтобы начать.
- Укажите номер телефона и дату рождения.
- На экране появится ваш отчет.
Через банк
Узнать наличие или отсутствие кредита можно непосредственно у сотрудника банка (Приватбанк, Ощадбанк, Альфа Банк и т.п.).
Менеджер распечатает вам справку, в которой будет указано, есть ли у вас кредит или задолженность.
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