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Как проверить наличие кредита — инструкция

Кредит&Депозит
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Как проверить наличие кредита — инструкция
Как проверить наличие кредита — инструкция
Проверить свою кредитную историю может любой из украинцев. Благодаря украинскому Бюро кредитных историй можно узнать свой кредитный рейтинг, размер задолженности, наличие действующих и непогашенных кредитов.
Об этом пишут факты ICTV.

Где можно проверить наличие кредита

Кредитная история — это информация о ваших кредитах и их погашении, которую бюро получает от банков, финансовых и лизинговых компаний, кредитных союзов и других финансовых институтов.
Данные о каждом займе хранятся в кредитной истории в течение 10 лет с момента погашения кредита.
Стоит отметить, что делать запрос на свою кредитную историю бесплатно можно только раз в год.
Проверить, есть ли у вас кредит, можно несколькими способами благодаря Бюро кредитных историй:
  • с помощью почты;
  • через мобильное приложение;
  • на официальном сайте Бюро;
  • с помощью Приват24;
  • в чат-ботах Кредитная история в Viber и Telegram.

Проверить наличие кредита с помощью почты

Чтобы отправить запрос на кредитную историю по почте, вам необходимо:
  • написать соответствующее заявление;
  • отправить его по почтовому адресу ООО Украинское бюро кредитных историй, 49300, г. Днепр, а/я 7566.
Заполните заявление по примеру. Учтите, что оно должно содержать обязательные данные о вас — ФИО, паспортные данные, идентификационный код, юридический адрес, адрес проживания.
В ответ вам отправят заказное письмо на почтовый адрес в течение двух дней с получения заявления.
Письмо вы должны забрать лично под подпись. Если у вас отсутствует кредитная история, вам будет предоставлена соответствующая справка с подписью и мокрой печатью.

Через мобильные приложения

Бюро разработало специальное мобильное приложение Кредитная история, благодаря которому вы можете с легкостью проверить наличие кредита:
  1. Загрузите приложение Кредитная история (Google Play, App Store).
  2. Укажите номер телефона и дату рождения.
  3. Введите код, который придет на номер.
  4. Выберите пункт Кредитная история.
  5. Нажмите кнопку Получить.

На официальном сайте Бюро

Для этого вам необходимо:
  • перейти на сайт ubki.ua;
  • нажать кнопку Войти;
  • авторизуйтесь с помощью номера телефона или Дія.Підпис;
  • найдите раздел Частным лицам;
  • выберите там категорию Кредитная история;
  • закажите историю.

Через Приват24

Узнать о наличии кредитов можно благодаря мобильному приложению Приват24:
  • перейдите в приложение;
  • в меню выберите Кредитный рейтинг;
  • выберите Кредитную историю;
  • нажмите кнопку Получить.

С помощью ботов

Украинское Бюро кредитных историй разработало специальные чат-боты в Viber и Telegram, благодаря которым можно быстро узнать, есть ли у вас кредит.
  1. Перейдите в чат-бот.
  2. Нажмите Start, чтобы начать.
  3. Укажите номер телефона и дату рождения.
  4. На экране появится ваш отчет.

Через банк

Узнать наличие или отсутствие кредита можно непосредственно у сотрудника банка (Приватбанк, Ощадбанк, Альфа Банк и т.п.).
Менеджер распечатает вам справку, в которой будет указано, есть ли у вас кредит или задолженность.

Получите сведения из вашей кредитной истории бесплатно на Finance.ua

По материалам:
Факти
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