Как проверить декларацию на ошибки: инструкция НАПК — Finance.ua
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Как проверить декларацию на ошибки: инструкция НАПК

Личные финансы
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Как проверить декларацию на ошибки: инструкция НАПК
Как проверить декларацию на ошибки: инструкция НАПК
Несмотря на войну, публичные служащие продолжают выполнять свои обязанности и постепенно подают декларации за 2021 год. НАПК понимает, что концентрироваться на поиске информации для декларации может быть затруднительно. Поэтому в НАПК подготовили три рекомендации, которые помогут избежать ошибок при заполнении декларации.

Что нужно проверить

1. Если вы сформировали новую декларацию на основе предыдущей, обязательно проверьте разделы, в которых необходимо изменить информацию. Как правило, это данные о доходах, сделках, расходах, имущественных обязательствах и остатках средств на конец отчетного периода.
Также в этом году в форме декларации появились новые разделы и поля, требующие заполнения, правила их заполнения приведены в соответствующем Порядке.
2. Ознакомьтесь с памяткой наиболее распространенных ошибок, которые допускают чиновники, когда заполняют декларацию. В памятке перечислены самые частые несоответствия, случающиеся при декларировании домов, автомобилей или доходов.
3. Если это не первая декларация, воспользуйтесь в Реестре деклараций функцией «Данные для декларации». Она позволит вам получить выдержку из пяти реестров о вашей собственности и обременениях. Вы можете сравнить данные, которые были внесены в предварительную декларацию, в соответствии с информацией, содержащейся в реестрах. Если вы допустили ошибки, то сможете их исправить в новой декларации.
"Помните, что если вы допустили ошибку, но уже подали декларацию вы можете исправить ее в течение семи дней.
Если это время истекло, напишите через персональный кабинет в Реестре деклараций в НАПК об ошибке, которую вы допустили, укажите верные сведения, добавьте скрины подтвердительных документов (при их наличии) и сообщите причину пропуска срока для подачи исправленной декларации", — говорится в сообщении.

Декларация о доходах: что нужно знать налогоплательщику

По материалам:
Finance.ua
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