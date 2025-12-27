Как производят украинские гривны Сегодня 07:07

Как производят украинские гривны

Украинские гривны печатаются на банкнотной бумаге, основой которой является хлопок. Для обычной бумаги основой является древесина.

Об этом сообщает «Гаразд».

Почему для изготовления купюр используют банкнотную бумагу

Банкнотная бумага имеет ряд важных преимуществ над обычной. В частности, этот материал более прочный и пластичный. То есть гораздо более практичный.

Сейчас в банкноты номиналом 1000 гривен добавляют лен — его примерно 20%. Таким образом эти купюры становятся более прочными.

Важно и то, что в банкнотной бумаге есть специальные защитные элементы. Они должны помочь защитить купюры от фальсификации.

Почти половина всех защитных элементов банкноты гривны закладывается на этапе изготовления банкнотной бумаги. Среди них — водяной знак, защитные волокна, оптически изменяющаяся лента, — отмечает издание.

Основными «центрами» изготовления купюр являются:

Фабрика банкнотной бумаги в городе Малин, Житомирщина — именно там производится банкнотная бумага;

Банкнотная фабрика Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины — а здесь происходит нанесение изображения.

Какие этапы создания банкноты

В самом деле, чтобы создать купюру, необходимо провести колоссальную работу. Кроме непосредственного изготовления банкноты также происходят следующие процессы:

многие специалисты в области истории и культуры исследуют вклад исторических личностей;

художники и дизайнеры занимаются дизайном банкнот.

Каждый элемент дизайна направляется в учреждения исторического профиля, как, например, Институт истории НАН Украины, на экспертизу.

Все изображения на банкнотах, в том числе портреты исторических фигур, признаны всеми профильными институтами как достоверные. Затем они дорабатываются и производится компьютерный дизайн, сообщает издание.

Для разработки банкнот в НБУ создан экспертный совет по дизайну банкнот, разменных и оборотных монет Украины.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.