Как производители продуктов за год подняли цены — Госстат — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как производители продуктов за год подняли цены — Госстат

Казна и Политика
41
Как производители продуктов за год подняли цены — Госстат
Как производители продуктов за год подняли цены — Госстат
Оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2024 года по сравнению с июнем прошлого года выросли на 26,7%.
Об этом сообщает Госстат.
По данным статистического ведомства, цены в пределах Украины выросли на 30,5%, за пределы Украины — на 4,3%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 10,6%, в том числе в пределах Украины — на 9,6%, за пределы Украины — на 11,7%.
Больше всего выросли цены на производство мяса — на 15,6%, в том числе внутри Украины — на 15,5% и производство молочных продуктов — на 13,7%, в т. ч. внутри Украины — на 12,9%.
Напомним, по данным продовольственного агентства ООН (ФАО), индекс мировых цен на продовольствие в июне 2024 года был на 2,1% ниже своего значения годом ранее и на 24,8% ниже пикового значения в марте 2022 года после российского вторжения в Украину.
В ближайшее время ожидается ускорение роста цен из-за повышения тарифов на электроэнергию и роста курса доллара.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.