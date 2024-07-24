Как производители продуктов за год подняли цены — Госстат Сегодня 06:18 — Казна и Политика

Как производители продуктов за год подняли цены — Госстат

Оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2024 года по сравнению с июнем прошлого года выросли на 26,7%.

Об этом сообщает Госстат

По данным статистического ведомства, цены в пределах Украины выросли на 30,5%, за пределы Украины — на 4,3%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 10,6%, в том числе в пределах Украины — на 9,6%, за пределы Украины — на 11,7%.

Больше всего выросли цены на производство мяса — на 15,6%, в том числе внутри Украины — на 15,5% и производство молочных продуктов — на 13,7%, в т. ч. внутри Украины — на 12,9%.

Напомним, по данным продовольственного агентства ООН (ФАО), индекс мировых цен на продовольствие в июне 2024 года был на 2,1% ниже своего значения годом ранее и на 24,8% ниже пикового значения в марте 2022 года после российского вторжения в Украину.

В ближайшее время ожидается ускорение роста цен из-за повышения тарифов на электроэнергию и роста курса доллара.

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