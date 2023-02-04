Как продлить срок жизни iPhone: совет эксперта — Finance.ua
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Как продлить срок жизни iPhone: совет эксперта

Технологии&Авто
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Apple рекомендует заменять батарею после 500 циклов заряда. На этом этапе емкость аккумулятора сохраняет около 80% мощности. На практике срок жизни батареи айфона можно увеличить вдвое, соблюдая простые рекомендации.
Используйте оригинальные аксессуары для подзарядки.
Адаптер чужого производителя может работать некорректно, что приведет к быстрой потере емкости аккумулятора. За счет качественной системы защиты оригинальный адаптер работает эффективно даже при нестабильном напряжении сети. Его неоригинальный аналог может сгореть и сжечь контроллер питания в смартфоне.
При зарядке айфона учитывайте окружающую температуру в помещении.
Оптимальный диапазон — от 0 до 35 градусов. Если температура будет ниже или выше, это отразится на работе ионов в батарее. Результат может быть печальным: емкость аккумулятора потеряется безвозвратно.
Соблюдайте уровень заряда смартфона.
Приемлемый — от 20% до 80%. В случае, если вы будете регулярно держать заряд на этом уровне, срок жизни аккумулятора увеличится. Чтобы не следить за этим, можно включить опцию оптимизированной зарядки. Как это сделать, мы напишем подробнее ниже.
Как включить опцию «Оптимизированная зарядка»
Откройте «Параметры»; перейдите в раздел «Аккумулятор»; разверните меню «Состояние аккумулятора».
Эксперт также советует не оставлять телефон на солнце во время подзарядки и не использовать одновременно ресурсоемкие функции. Это означает, что не следует играть или пользоваться доступными навигационными сервисами, когда айфон пополняет заряд.
По материалам:
itechua
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