Как продлить срок работы павербенка, и когда его нужно отдавать на утилизацию — Finance.ua
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Как продлить срок работы павербенка, и когда его нужно отдавать на утилизацию

Технологии&Авто
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Как продлить срок работы павербенка, и когда его нужно отдавать на утилизацию
Как продлить срок работы павербенка, и когда его нужно отдавать на утилизацию
В Центре управления отходами объяснили, как продлить срок работы гаджетов, набравших популярность из-за постоянных отключений электроэнергии в Украине — повербанков.
Там говорят, что в Украине значительно выросли объемы использования батареек, павербенков и аккумуляторов, которые помогают создать определенный уровень комфорта при отключении света, но негативно влияют на окружающую среду.

Что нужно знать

Павербенки могут иметь два типа батарей — литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы. В среднем они рассчитаны на 500-1000 циклов перезарядки и могут стареть даже если не используются. Если павербенко имеет признаки повреждения после падения (вмятины, вздутия, дым, запах), то его опасно использовать и лучше отдать на утилизацию.

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Повербанк можно сдать на утилизацию в киевском пункте Центра управления отходами (завод «Аналитприбор», улица Шутова, 16) в будние дни с 10:00 до 16:00 или отправить по почте или заказать вывоз по нужному адресу. Стоимость приемки — 20 гривен.
Чтобы повербенко прослужил дольше, советуют соблюдать следующие правила:
  • Сделать два или три цикла полной зарядки и разрядки, а затем повторять полную разрядку не чаще, чем раз в 1-3 месяца.
  • Ставить повербанк на зарядку, когда у него 10-20%.
  • Не допускать перегрева и переохлаждения павербенка.
  • Не бросать, не бить и не садиться на аккумуляторы, избегать попадания воды или излишней влаги.
Кроме того, призывают сдавать аккумуляторы и батарейки. Одна пальчиковая батарейка способна испачкать 16 квадратных метров грунта или 400 литров воды. Пока что в Украине их не перерабатывают, но накапливают и безопасно хранят на складе. Когда будет нужное количество, передадут на один из заводов ЕС. Стоимость приемки — 70 гривен за килограмм.
По материалам:
The Village Україна
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