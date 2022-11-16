Как продлить срок работы павербенка, и когда его нужно отдавать на утилизацию — Finance.ua

Как продлить срок работы павербенка, и когда его нужно отдавать на утилизацию Сегодня 07:14 — Технологии&Авто

Как продлить срок работы павербенка, и когда его нужно отдавать на утилизацию

В Центре управления отходами объяснили , как продлить срок работы гаджетов, набравших популярность из-за постоянных отключений электроэнергии в Украине — повербанков.

Там говорят, что в Украине значительно выросли объемы использования батареек, павербенков и аккумуляторов, которые помогают создать определенный уровень комфорта при отключении света, но негативно влияют на окружающую среду.

Что нужно знать

Павербенки могут иметь два типа батарей — литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы. В среднем они рассчитаны на 500-1000 циклов перезарядки и могут стареть даже если не используются. Если павербенко имеет признаки повреждения после падения (вмятины, вздутия, дым, запах), то его опасно использовать и лучше отдать на утилизацию.

Повербанк можно сдать на утилизацию в киевском пункте Центра управления отходами (завод «Аналитприбор», улица Шутова, 16) в будние дни с 10:00 до 16:00 или отправить по почте или заказать вывоз по нужному адресу. Стоимость приемки — 20 гривен.

Чтобы повербенко прослужил дольше, советуют соблюдать следующие правила:

Сделать два или три цикла полной зарядки и разрядки, а затем повторять полную разрядку не чаще, чем раз в 1-3 месяца.

Ставить повербанк на зарядку, когда у него 10-20%.

Не допускать перегрева и переохлаждения павербенка.

Не бросать, не бить и не садиться на аккумуляторы, избегать попадания воды или излишней влаги.

Кроме того, призывают сдавать аккумуляторы и батарейки. Одна пальчиковая батарейка способна испачкать 16 квадратных метров грунта или 400 литров воды. Пока что в Украине их не перерабатывают, но накапливают и безопасно хранят на складе. Когда будет нужное количество, передадут на один из заводов ЕС. Стоимость приемки — 70 гривен за килограмм.

The Village Україна По материалам:

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