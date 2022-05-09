Как продлить срок действия загранпаспорта — Finance.ua

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Как продлить срок действия загранпаспорта

Сегодня 12:04Личные финансы
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Как продлить срок действия загранпаспортаКак продлить срок действия загранпаспорта
На период действия военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены пересечение государственной границы может осуществляться гражданами Украины в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен.
Об этом сообщает Координационный центр по предоставлению правовой помощи.
Для продления срока действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу необходимо обратиться в ближайшее подразделение Государственной миграционной службы.
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Для продления срока действия паспорта гражданина Украины для выезда за границу необходимо предоставить:
  1. паспорт гражданина Украины;
  2. загранпаспорт, который нужно продлить;
  3. заявление.
Указанные услуги бесплатные и предоставляются в день обращения.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины на заседании 7 мая утвердил экспериментальный проект по одновременному оформлению (в том числе вместо утраченного или похищенного), обмену паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
  • в Государственной миграционной службе сообщили, что их подразделения проводят оформление паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также вклеивание фотографии в паспорт гражданина Украины образца 1994 года по достижении 25- и 45-летнего возраста.
🚗 Зеленая карта — обязательное страхование на автомобиль для выезда за границу. Полис покрывает ответственность перед третьими лицами при возникновении страхового случая. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Без нее пересечение границы невозможно.

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По материалам: Finance.ua
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