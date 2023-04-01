Как приватизировать комнату в общежитии — Finance.ua

Как приватизировать комнату в общежитии
Каждый мечтает о собственной жилой недвижимости, которой можно распоряжаться по своему усмотрению: продавать, дарить, обменивать или передавать в наследство. Да что работы тем, кто годами проживает в квартире или комнате общежития, но права собственности на него нет. Решить проблему можно, воспользовавшись возможностями, предусмотренными в приватизационном законодательстве.
Об этом пишет OLX недвижимость.
Сколько стоит приватизация комнаты в общежитии?
По украинскому законодательству процедура бесплатная. Но для этого должны быть выполнены определенные требования:
- в собственности заявителя нет другой жилой недвижимости;
- заявитель не использовал свое право бесплатно приватизировать жилье прежде;
- заявитель фактически проживает на площади, которую он хочет приватизировать, не менее 5 лет;
- общежитие, где находится комната, не входит в перечень объектов, не подлежащих приватизации.
Если все условия выполнены, имущество передается в собственность заявителю без дополнительной платы на основании предоставленных документов и соблюдения процедуры, предусмотренной законодательством.
Порядок приватизации комнаты в общежитии
Процедура приватизации комнаты в общежитии состоит из нескольких этапов. Для этого заявителю необходимо:
- Ознакомиться с правилами приватизационного процесса.
- Получить разрешение на процедуру от местных властей или учреждения, владеющего этой недвижимостью.
- Подготовка пакета документов.
- Обратиться в центр предоставления административных услуг местного самоуправления или в уполномоченные органы приватизации с соответствующим заявлением и пакетом документов.
- Получить свидетельство приватизации имущества.
- Обратиться в местный райисполком для регистрации права собственности на недвижимость.
После этого имущество переходит в частную собственность заявителя и может распоряжаться жильем по собственному усмотрению. Кстати, многие интересуются, как продать комнату в общежитии. Так вот, это можно сделать только после завершения приватизационного процесса. А для желающих недорого купить комнату в общежитии в Киеве есть немало возможностей.
Срок приватизации комнаты
Приватизация жилья в общежитиях — процедура длительная и может занять около 1,5–2 месяцев. Большинство этого времени уходит на сбор и оформление документации. Ускорить процедуру можно, если обратиться за помощью к юристу, который поможет быстро и правильно выполнить работу с документами.
Приватизация общежитий и другого находящегося в государственной собственности жилья осуществляется при участии Государственного агентства по управлению имуществом. Также при необходимости в приватизационный процесс могут привлекаться городская или районная государственная администрация.
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