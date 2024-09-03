Как присоединиться в «Дія» к национальному кешбэку — Finance.ua
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Как присоединиться в «Дія» к национальному кешбэку

Личные финансы
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Как присоединиться в «Дія» к национальному кешбэку
Как присоединиться в «Дія» к национальному кешбэку
Со 2 сентября 2024 года официально запустилась программа, позволяющая гражданам возвращать 10% от стоимости покупок отечественных товаров. Максимальная сумма, которую можно получить за месяц, составляет 3000 грн.
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Как присоединиться к программе в качестве покупателя

  • В банковском приложении или непосредственно в банке согласитесь на передачу информации о транзакциях с выбранных карт при покупках в магазинах-участниках программы. В настоящее время с программой работают Приватбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Глобус, УкрСиббанк, Аккордбанк.
  • Откройте специальную карту для получения кешбэка в одном из банков-участников программы.
  • Обновите приложение «Дія» до последней версии и выберите «Национальный кешбэк». В приложении укажите специальную карту, на которую будет ежемесячно поступать кешбэк.
  • Совершайте покупки в магазинах-участниках, выбирая товары от украинских производителей и рассчитываясь зарегистрированной картой.
  • На следующий день после покупки проверьте баланс кешбэка в «Дія».
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Как присоединиться к программе в качестве производителя

  • Войти на портал «Дія», перейти в раздел «Бизнес», после — «Предпринимательство» и выбирать услугу «Перечень производителей и товаров украинского происхождения».
  • Авторизоваться электронной подписью.
  • Ознакомиться с условиями программы.
  • Подгрузить файл с перечнем товаров и информацией о каждой позиции: полное название; короткое название; EAN — уникальный штрих-код товара украинского производства, присваиваемый каждому товару для идентификации; брендовое название.
  • Подписать заявление электронной подписью.
Напомним, участие производителей добровольное. Регистрация уже началась и продлится, пока продолжается программа.

Платежные карты банков Украины

Справка Finance.ua:

  • Со 2 сентября 2024 официально запускается программа, которая позволит гражданам возвращать 10% от стоимости покупок отечественных товаров. Максимальная сумма, которую можно получить за месяц, составляет 3000 грн. Потратить эти средства можно будет на следующие услуги:
  • медицинские услуги, кино, заведения питания;
  • другие товары и услуги украинского бизнеса;
  • оплата коммунальных услуг и мобильной связи;
  • донаты ВСУ.
  • Кабинет Министров 20 августа 2024 г. утвердил постановление о внедрении программы «Национальный кешбэк», которая предусматривает возврат гражданам 10% от стоимости приобретенных украинских товаров.

Рейтинг кредитных карт с кешбэком

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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