Как присоединиться в «Дія» к национальному кешбэку — Finance.ua

Как присоединиться в «Дія» к национальному кешбэку
Со 2 сентября 2024 года официально запустилась программа, позволяющая гражданам возвращать 10% от стоимости покупок отечественных товаров. Максимальная сумма, которую можно получить за месяц, составляет 3000 грн.
Как присоединиться к программе в качестве покупателя
- В банковском приложении или непосредственно в банке согласитесь на передачу информации о транзакциях с выбранных карт при покупках в магазинах-участниках программы. В настоящее время с программой работают Приватбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Глобус, УкрСиббанк, Аккордбанк.
- Откройте специальную карту для получения кешбэка в одном из банков-участников программы.
- Обновите приложение «Дія» до последней версии и выберите «Национальный кешбэк». В приложении укажите специальную карту, на которую будет ежемесячно поступать кешбэк.
- Совершайте покупки в магазинах-участниках, выбирая товары от украинских производителей и рассчитываясь зарегистрированной картой.
- На следующий день после покупки проверьте баланс кешбэка в «Дія».
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Как присоединиться к программе в качестве производителя
- Войти на портал «Дія», перейти в раздел «Бизнес», после — «Предпринимательство» и выбирать услугу «Перечень производителей и товаров украинского происхождения».
- Авторизоваться электронной подписью.
- Ознакомиться с условиями программы.
- Подгрузить файл с перечнем товаров и информацией о каждой позиции: полное название; короткое название; EAN — уникальный штрих-код товара украинского производства, присваиваемый каждому товару для идентификации; брендовое название.
- Подписать заявление электронной подписью.
Напомним, участие производителей добровольное. Регистрация уже началась и продлится, пока продолжается программа.
Платежные карты банков Украины
Справка Finance.ua:
- Со 2 сентября 2024 официально запускается программа, которая позволит гражданам возвращать 10% от стоимости покупок отечественных товаров. Максимальная сумма, которую можно получить за месяц, составляет 3000 грн. Потратить эти средства можно будет на следующие услуги:
- медицинские услуги, кино, заведения питания;
- другие товары и услуги украинского бизнеса;
- оплата коммунальных услуг и мобильной связи;
- донаты ВСУ.
- Кабинет Министров 20 августа 2024 г. утвердил постановление о внедрении программы «Национальный кешбэк», которая предусматривает возврат гражданам 10% от стоимости приобретенных украинских товаров.
Рейтинг кредитных карт с кешбэком
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