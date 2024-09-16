Как приобрести акции иностранных компаний в Украине через брокера — Finance.ua
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Как приобрести акции иностранных компаний в Украине через брокера

Личные финансы
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Как приобрести акции иностранных компаний в Украине через брокера
Как приобрести акции иностранных компаний в Украине через брокера
Достаточно популярно сейчас приобретение акций иностранных компаний в Украине с помощью брокера. Этот удобный способ инвестирования открывает доступ к выгодным международным финансовым рынкам.
Однако, как отмечается в статье Finance.ua, принятие решения не помешает учесть и определенные аспекты процесса. Чтобы было проще понять, о чем идет речь, рассмотрим его пошагово.

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Как всё происходит

  • Выбирается брокер среди:
— международных (Interactive Brokers, TD Ameritrade, Charles Schwab и др.), предлагающих услуги для украинцев;
— местных (украинские брокерские компании Dragon Capital или Concorde Capital), имеющие доступ к международным рынкам).
  • Открывается брокерский счет
Обычно процедура предусматривает онлайн подачу заявки, затем прохождение KYC, предоставление документов, подтверждающих личность и адрес заявителя.
  • Вносятся средства
Деньги после открытия счета нужно внести на него с помощью предложенных брокером платежных методов по выбору. Обычно это вариант обычного банковского перевода, кредитная карта и т. д.
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  • Проводится анализ и выбор акций
Анализ иностранных акций может включать не только финансовую отчетность компаний, но и профессиональную аналитику рынка и даже исторические данные. Важно для этого использовать платформы и инструменты, которые предлагает брокер.
  • Размещается ордер
Делается это с помощью брокерской платформы. Обычно есть возможность установить разные ордера, как, например, рыночные, лимитные, «стоп» и т. д.
  • Осуществляется регулярное управление и мониторинг
Важно после приобретения акций отслеживать ключевые новости, влияющие на рынок, а также регулярно мониторить стоимость ценных бумаг. Обычно брокерские платформы предоставляют достаточный объем для получения требуемых отчетов.
  • Учитываются налоговые аспекты
Следует в Украине учитывать предусмотренные налоговые обязательства. По этому вопросу советуем лично получить консультацию у бухгалтера или налоговой. По закону доходы от иностранных инвестиций облагаются налогом в соответствии с украинским законодательством.

Преимущества и недостатки инвестирования через брокера

Из преимуществ приобретения акций с помощью брокера следует отметить:
  1. отличный выбор проверенных инструментов для анализа и торговли;
  2. доступы к глобальным рынкам;
  3. удобство и гибкость;
  4. простоту использования;
  5. возможность инвестировать в акции многочисленных мировых компаний и диверсифицировать портфель таким образом;
  6. профессиональную поддержку.
Заметим также, что брокеры, кроме акций, могут предлагать доступ к фьючерсам, облигациям, ETF, опционам и другим фининструментам.
Из недостатков приобретения акций с помощью брокера можно отметить разве что сборы и комиссии. Поэтому затраты следует учесть и предварительно обязательно сравнить. И еще рекомендуем быть внимательными в плане регуляторных и юридических требований не только в Украине, но и там, где акции зарегистрированы.
Детальнее об инвестициях в иностранные компании читайте в статье по ссылке ниже:

Как купить акции иностранных компаний в Украине в 2024 году

По материалам:
Finance.ua
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