Как принимают украинцев в Молдове — Finance.ua

Как принимают украинцев в Молдове

Сегодня 19:00 — Личные финансы

С момента начала войны в Украине границу с Молдовой пересекли более 300 000 украинцев. Но многие граждане нашей страны не остаются там, а едут дальше — причиной тому является плачевная экономическая ситуация.

Республика Молдова принимает украинцев по такой же упрощенной процедуре, как и Словакия, и Румыния. Вам нужен только загранпаспорт, лучше, если он у вас биометрический — это даст право находиться в стране 90 дней легально. Детям нужно предъявлять свидетельство о рождении.

Пересечь границу можно через пункты:

Паланка — Маяки — Удобное.

Бессарабка — Серпнево.

Джурджулешты — Рени.

Атаки — Могилев-Подольск.

Кривая — Мамалыга.

Украинцы могут получать статус беженца или просить временной защиты — по желанию.

Работать на территории страны можно без ВНЖ согласно трудовым договорам.

Также граждане Украины получают доступ к медицинским услугам и образованию наравне с жителями республики.

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