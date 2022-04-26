Как принимают украинцев в Молдове — Finance.ua

С момента начала войны в Украине границу с Молдовой пересекли более 300 000 украинцев. Но многие граждане нашей страны не остаются там, а едут дальше — причиной тому является плачевная экономическая ситуация.
Республика Молдова принимает украинцев по такой же упрощенной процедуре, как и Словакия, и Румыния. Вам нужен только загранпаспорт, лучше, если он у вас биометрический — это даст право находиться в стране 90 дней легально. Детям нужно предъявлять свидетельство о рождении.
Пересечь границу можно через пункты:
Паланка — Маяки — Удобное.
Бессарабка — Серпнево.
Джурджулешты — Рени.
Атаки — Могилев-Подольск.
Кривая — Мамалыга.
Украинцы могут получать статус беженца или просить временной защиты — по желанию.
Работать на территории страны можно без ВНЖ согласно трудовым договорам.
Также граждане Украины получают доступ к медицинским услугам и образованию наравне с жителями республики.