Как приехать в Украину из Португалии — Finance.ua

Как приехать в Украину из Португалии Сегодня 07:37 — Личные финансы

Украинцам, проживающим в Португалии, или иностранцам, желающим увидеть Украину, будет полезно узнать удобные маршруты и советы по покупке билетов. Читайте далее, чтобы узнать больше о маршруте Португалия-Украина. Об этом пишет visitukraine.today

Быстро и комфортно: перелет в соседнюю с Украиной страну + поезд или автобус

Безусловно, самый популярный вариант среди туристов — долететь до страны, у которой с Украиной есть общая граница. После этого нужно сделать пересадку на наземный транспорт: поезд или автобус.

• Португалия — Польша. Многие авиалинии совершают перелеты из португальских аэропортов в Польшу, в частности Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Vueling. Средняя стоимость билета в один конец — 100 $, но учитывайте, что цены зависят от сезона.

• Португалия-Молдова. В Кишинев совершают рейсы самолеты из Лиссабона, Порто, Фаро и Мадейры. Самые дешевые билеты в ноябре — от 105 $ в один конец.

• Португалия-Венгрия. Найти билет в Венгрию можно даже за 70 $. Чтобы путешествовать бюджетно, выбирайте нетуристический сезон. В венгерские города летают компании Ryanair и Wizz Air, поэтому найти билет по приятной цене будет просто. Добавим, что на самолете туристы доберутся до Будапешта и Дебрецена.

• Португалия-Австрия. До Вены, Зальцбурга или Инсбрука можно долететь из Порту, Лиссабона или Фаро. Цены на билеты начинаются от 80 $, если выбирать бюджетного перевозчика, например Ryanair.

• Португалия-Словакия. Выгодные билеты ищите из Лиссабона, Порто, Фаро и Мадейры в Братиславу и Кошице. Однако учитывайте, что прямого сообщения нет, поэтому перевозчики предлагают рейсы с пересадкой.

По прибытии в европейский город, нужно сделать пересадку, чтобы добраться до Украины. Туристы могут выбирать между железной дорогой и автобусным сообщением.

Поезда остаются удобным транспортом, чтобы добраться до Украины. В настоящее время существуют следующие сообщения:

● Польша — из Варшавы и Хелма можно добраться до Киева и Харькова, из Перемышля — Киева, Одессы и Запорожья;

● Австрия — прямой поезд едет из Вены в Киев с остановкой в ​​Будапеште;

● Молдова — из Кишинева прямой поезд едет в Киев;

● Словакия — из Кошице можно добраться до Чопа и Мукачево;

Подробное расписание поездов, курсирующих между Украиной и странами Европы, ищите по ссылке

Где искать билеты?

При планировании поездки важно выбрать надежного перевозчика. Приобретя билеты на удобные маршруты, вы обеспечите себе комфорт и спокойствие во время переезда.

Билеты на поезда, автобусы и самолеты покупайте по ссылке

Из Португалии в Украину на собственном автомобиле

Расстояние от Лиссабона до Киева — более 4000 км, а поездка на автомобиле будет длиться более 40 часов. Ехать нужно через многие европейские страны (Испания, Франция, Германия, Чехия, Польша).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.