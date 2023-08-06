Как приехать в Украину из Португалии — Finance.ua
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Как приехать в Украину из Португалии

Личные финансы
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Украинцам, проживающим в Португалии, или иностранцам, желающим увидеть Украину, будет полезно узнать удобные маршруты и советы по покупке билетов. Читайте далее, чтобы узнать больше о маршруте Португалия-Украина. Об этом пишет visitukraine.today.
Быстро и комфортно: перелет в соседнюю с Украиной страну + поезд или автобус
Безусловно, самый популярный вариант среди туристов — долететь до страны, у которой с Украиной есть общая граница. После этого нужно сделать пересадку на наземный транспорт: поезд или автобус.
Португалия — Польша. Многие авиалинии совершают перелеты из португальских аэропортов в Польшу, в частности Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Vueling. Средняя стоимость билета в один конец — 100 $, но учитывайте, что цены зависят от сезона.
Португалия-Молдова. В Кишинев совершают рейсы самолеты из Лиссабона, Порто, Фаро и Мадейры. Самые дешевые билеты в ноябре — от 105 $ в один конец.
Португалия-Венгрия. Найти билет в Венгрию можно даже за 70 $. Чтобы путешествовать бюджетно, выбирайте нетуристический сезон. В венгерские города летают компании Ryanair и Wizz Air, поэтому найти билет по приятной цене будет просто. Добавим, что на самолете туристы доберутся до Будапешта и Дебрецена.
Португалия-Австрия. До Вены, Зальцбурга или Инсбрука можно долететь из Порту, Лиссабона или Фаро. Цены на билеты начинаются от 80 $, если выбирать бюджетного перевозчика, например Ryanair.
Португалия-Словакия. Выгодные билеты ищите из Лиссабона, Порто, Фаро и Мадейры в Братиславу и Кошице. Однако учитывайте, что прямого сообщения нет, поэтому перевозчики предлагают рейсы с пересадкой.
По прибытии в европейский город, нужно сделать пересадку, чтобы добраться до Украины. Туристы могут выбирать между железной дорогой и автобусным сообщением.
Поезда остаются удобным транспортом, чтобы добраться до Украины. В настоящее время существуют следующие сообщения:
● Польша — из Варшавы и Хелма можно добраться до Киева и Харькова, из Перемышля — Киева, Одессы и Запорожья;
● Австрия — прямой поезд едет из Вены в Киев с остановкой в ​​Будапеште;
● Молдова — из Кишинева прямой поезд едет в Киев;
● Словакия — из Кошице можно добраться до Чопа и Мукачево;
Подробное расписание поездов, курсирующих между Украиной и странами Европы, ищите по ссылке.

Где искать билеты?

При планировании поездки важно выбрать надежного перевозчика. Приобретя билеты на удобные маршруты, вы обеспечите себе комфорт и спокойствие во время переезда.
Билеты на поезда, автобусы и самолеты покупайте по ссылке.

Из Португалии в Украину на собственном автомобиле

Расстояние от Лиссабона до Киева — более 4000 км, а поездка на автомобиле будет длиться более 40 часов. Ехать нужно через многие европейские страны (Испания, Франция, Германия, Чехия, Польша).

Зеленая карта онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Finance.ua
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