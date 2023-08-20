Как приехать в Украину из Эстонии — Finance.ua

Как приехать в Украину из Эстонии Сегодня 04:49 — Личные финансы

После начала полномасштабной войны Украина стала главной темой новостного пространства. Очевидно, что постоянная информация о стране повлекла за собой рост популярности и заинтересованности. Поэтому европейцы приезжают в Украину, чтобы увидеть культурные и природные достопримечательности и почувствовать атмосферу страны, которую они поддерживают.

Отсутствие авиасообщения и постоянные угрозы от россии не отпугивают иностранцев, в том числе граждан Эстонии, от поездок. Однако нужно подготовиться к путешествию: спланировать маршрут, купить билеты, забронировать отель и оформить страховой полис. Об этом и других важных моментах подготовки к путешествию читайте далее.

За месяцы войны туристы испробовали разные способы поездок в Украину. Наиболее комфортный и быстрый вариант — перелет в страну, граничащую с Украиной.

Далее туристам необходимо пересесть на наземный транспорт (поезд или автобус). Мы проанализировали цены на авиаперелеты, выгодные месяцы для путешествий и самые популярные авиакомпании.

Эстония-Польша. Авиаперевозчики предлагают сообщение Таллинна с Варшавой, Катовице и Вроцлавом. Самая популярная авиакомпания — LOT, а перелет в среднем длится 1 час 40 минут. Цены на билеты в один конец начинаются от $17. Самые дешевые рейсы skyscanner.com.ua предлагает на сентябрь.

Эстония-Молдова. Из Таллина до Кишинева можно долететь от $150. Учтите, что прямых перелетов нет, поэтому перевозчики предлагают рейсы с пересадками.

Эстония-Венгрия. Жители Эстонии могут легко добраться в Будапешт от $30 в один конец.

Эстония — Австрия. Из Таллинна путешественники быстро долетят в Вену. Цена на билет в один конец доступная — от $25. Самая популярная авиакомпания — Ryanair, а самый дешевый месяц для полетов — октябрь.

Эстония-Словакия. Из Таллина в Братиславу перелет будет стоить от $58. Самый выгодный месяц для поездки — ноябрь, ведь именно в этот период зафиксированы самые низкие цены.

Отмечаем, что цены на билеты указаны по данным ресурса skyscanner.com.ua по состоянию на август 2023 года. Стоимость билетов может меняться.

По прибытии в европейскую страну нужно пересесть на наземный транспорт в Украину. Выбирайте между железной дорогой и автобусом.

Многие туристы предпочитают поезда из-за комфорта. В настоящее время существуют следующие сообщения:

● Польша — из Варшавы и Хелма можно добраться до Киева и Харькова, из Перемышля — в Киев, Одессу и Запорожье;

● Австрия — прямой поезд едет из Вены в Киев с остановкой в ​​Будапеште;

● Молдова — из Кишинева прямой поезд едет в Киев;

● Словакия — из Кошице можно добраться до Чопа и Мукачево;

Подробное расписание поездов, курсирующих между Украиной и странами Европы, ищите по ссылке

Где искать билеты?

Европу и Украину соединяет большое количество автобусных перевозчиков. Однако мы рекомендуем выбирать надежные компании, чтобы опыт поездки был приятным и положительным.

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