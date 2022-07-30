Как прекратить отпуск по уходу за ребенком — Finance.ua

Как прекратить отпуск по уходу за ребенком Сегодня 15:27 — Личные финансы

Как досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком, если работодатель возражает.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам труда.

Работник может прекратить отпуск по уходу за ребенком, в письменном виде уведомив работодателя о таком решении не позднее чем за 10 календарных дней до дня выхода на работу.

Согласно статье 179 Кодекса законов о труде Украины по желанию матери или отца ребенка одному из них предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с выплатой за эти периоды пособия в соответствии с законодательством.

В случае, если ребенок нуждается в домашнем уходе, одному из родителей ребенка в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста.

Указанные отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или частями также бабушкой, дедом или другими родственниками ребенка, которые фактически осуществляют уход за ним, или лицом, усыновившим или взявшим под опеку ребенка, одним из приемных родителей или родителей-воспитателей.

По желанию матери, отца ребенка или лиц, которые фактически осуществляют уход за ребенком, в период пребывания их в отпуске по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или дома.

Таким образом, в случае досрочного прекращения отпуска по уходу за ребенком работник должен в письменном виде уведомить работодателя о таком решении не позднее чем за 10 календарных дней до дня выхода на работу.

Согласие работодателя для досрочного прекращения отпуска по уходу за ребенком не требуется.

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