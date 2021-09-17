Отпуск по уходу за ребенком: какие документы нужно предоставить мужчине, чтобы подтвердить право на него

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Управления Гоструда в Кировоградской области, какие документы надо предоставить мужчине для получения отпуска по уходу за ребенком.
Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком» от 15 апреля 2021 года предоставлено право мужчинам на отпуск по уходу за ребенком.
Право на отпуск имеет:
Отпуск при рождении ребенка предоставляется только одному из лиц, которые имеют на него право, единовременно продолжительностью, которая определяется работником в письменном заявлении, но не более 14 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней, не позднее чем в течение трех месяцев со дня рождения ребенка. Отпуск должен быть использован работником не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.
Отпуск не подлежит денежной компенсации и делению на части.
Документы. Супруг при подаче заявления о предоставлении отпуска должен предъявить документ, необходимый для государственной регистрации рождения ребенка, или свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке.
Отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью, при подаче заявления о предоставлении отпуска должен предъявить документ, необходимый для государственной регистрации рождения ребенка, или свидетельство о рождении ребенка, справку о регистрации места жительства.
Для подтверждения статуса «одинокого отца» такие лица также добавляют свидетельство о смерти матери ребенка или решение суда о лишении ее родительских прав, признании безвестно отсутствующей или объявлении умершей.
Если работник в течение трех месяцев со дня рождения ребенка был уволен и трудоустроен на другое предприятие, к заявлению о предоставлении отпуска он должен приложить также справку о его неиспользовании на предыдущем месте работы.
В случае рождения двух и более детей от одной беременности продолжительность отпуска не увеличивается.
Предельный срок выплаты заработной платы работникам за время отпуска не может превышать трех дней со дня его начала.
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