0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

Отпуск по уходу за ребенком: какие документы нужно предоставить мужчине, чтобы подтвердить право на него

Отпуск по уходу за ребенком: какие документы нужно предоставить мужчине, чтобы подтвердить право на него

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Управления Гоструда в Кировоградской области, какие документы надо предоставить мужчине для получения отпуска по уходу за ребенком.

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком» от 15 апреля 2021 года предоставлено право мужчинам на отпуск по уходу за ребенком.

Право на отпуск имеет:

  • муж, жена которого родила ребенка;
  • отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;
  • баба или дед, или другой совершеннолетний родственник ребенка, фактически осуществляющие уход за ребенком, мать или отец которого является одинокой матерью (одиноким отцом).

Отпуск при рождении ребенка предоставляется только одному из лиц, которые имеют на него право, единовременно продолжительностью, которая определяется работником в письменном заявлении, но не более 14 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней, не позднее чем в течение трех месяцев со дня рождения ребенка. Отпуск должен быть использован работником не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.

Отпуск не подлежит денежной компенсации и делению на части.

Документы. Супруг при подаче заявления о предоставлении отпуска должен предъявить документ, необходимый для государственной регистрации рождения ребенка, или свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке.

Отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью, при подаче заявления о предоставлении отпуска должен предъявить документ, необходимый для государственной регистрации рождения ребенка, или свидетельство о рождении ребенка, справку о регистрации места жительства.

Для подтверждения статуса «одинокого отца» такие лица также добавляют свидетельство о смерти матери ребенка или решение суда о лишении ее родительских прав, признании безвестно отсутствующей или объявлении умершей.

Если работник в течение трех месяцев со дня рождения ребенка был уволен и трудоустроен на другое предприятие, к заявлению о предоставлении отпуска он должен приложить также справку о его неиспользовании на предыдущем месте работы.

В случае рождения двух и более детей от одной беременности продолжительность отпуска не увеличивается.

Предельный срок выплаты заработной платы работникам за время отпуска не может превышать трех дней со дня его начала.

Справка Finance.ua:

  • Ранее говорилось о том, что выплаты при рождении ребенка в Украине планируют повысить до 50−150 тыс. гривен. Суммы будут отличаться в зависимости от того, на какого по счету ребенка в семье выплачивается пособие. Повышение произойдет не ранее 2022 года.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.