Отпуск по уходу за ребенком: какие документы нужно предоставить мужчине, чтобы подтвердить право на него

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у Управления Гоструда в Кировоградской области, какие документы надо предоставить мужчине для получения отпуска по уходу за ребенком.

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения равных возможностей матери и отца в уходе за ребенком» от 15 апреля 2021 года предоставлено право мужчинам на отпуск по уходу за ребенком.

Право на отпуск имеет:

муж, жена которого родила ребенка;

отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии, что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;

баба или дед, или другой совершеннолетний родственник ребенка, фактически осуществляющие уход за ребенком, мать или отец которого является одинокой матерью (одиноким отцом).

Отпуск при рождении ребенка предоставляется только одному из лиц, которые имеют на него право, единовременно продолжительностью, которая определяется работником в письменном заявлении, но не более 14 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней, не позднее чем в течение трех месяцев со дня рождения ребенка. Отпуск должен быть использован работником не позднее 104-го дня со дня рождения ребенка.

Отпуск не подлежит денежной компенсации и делению на части.

Документы. Супруг при подаче заявления о предоставлении отпуска должен предъявить документ, необходимый для государственной регистрации рождения ребенка, или свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о браке.

Отец ребенка, который не состоит в зарегистрированном браке с матерью, при подаче заявления о предоставлении отпуска должен предъявить документ, необходимый для государственной регистрации рождения ребенка, или свидетельство о рождении ребенка, справку о регистрации места жительства.

Для подтверждения статуса «одинокого отца» такие лица также добавляют свидетельство о смерти матери ребенка или решение суда о лишении ее родительских прав, признании безвестно отсутствующей или объявлении умершей.

Если работник в течение трех месяцев со дня рождения ребенка был уволен и трудоустроен на другое предприятие, к заявлению о предоставлении отпуска он должен приложить также справку о его неиспользовании на предыдущем месте работы.

В случае рождения двух и более детей от одной беременности продолжительность отпуска не увеличивается.

Предельный срок выплаты заработной платы работникам за время отпуска не может превышать трех дней со дня его начала.

Справка Finance.ua:

Ранее говорилось о том, что выплаты при рождении ребенка в Украине планируют повысить до 50−150 тыс. гривен. Суммы будут отличаться в зависимости от того, на какого по счету ребенка в семье выплачивается пособие. Повышение произойдет не ранее 2022 года.

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