Как предприятия адаптировались к обстрелам и отключениям света (исследование) — Finance.ua
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Как предприятия адаптировались к обстрелам и отключениям света (исследование)

Личные финансы
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Как предприятия адаптировались к обстрелам и отключениям света (исследование)
Как предприятия адаптировались к обстрелам и отключениям света (исследование)
Украинские предприятия продолжают испытывать влияние и последствия российских обстрелов, однако постепенно адаптируются к работе в таких условиях.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного Институтом экономических исследований (ИЭД).
В частности, как показывают результаты опроса, несмотря на препятствия, доля предприятий, работающих почти на полную мощность (75%-99%), осталась на уровне предыдущего месяца (44% в декабре против 43% в ноябре).

Препятствия для ведения бизнеса

В декабре 2022 года перебои с электроэнергией второй месяц подряд возглавили список препятствий для ведения бизнеса. Доля респондентов, сообщивших о перебоях с электроэнергией как о препятствии для ведения бизнеса, несколько выросла с 78% в ноябре до 80% в декабре 2022 года.
Инфографика: ier.com.ua
Инфографика: ier.com.ua
«Единственной причиной, почему это препятствие вышло во главу угла, является российский ракетный террор. Потому что в сентябре доля жаловавшихся на перебои с доступом к электричеству составляла всего 4%. В октябре, когда началась первая атака на украинскую инфраструктуру, мы видим существенный рост этого препятствия», — отмечала исполнительный директор ИЭД Оксана Кузякив.
Несмотря на российскую атаку, бизнес не увеличил уровень страха по поводу собственной безопасности. В декабре доля предприятий, сообщивших о проблеме, связанной с опасностью для работы, остается без существенных изменений по сравнению с ноябрем и составляет 47%.
Инфографика: ier.com.ua
Инфографика: ier.com.ua

Потери из-за отключения электроэнергии

Из-за массовых включений электроснабжения большинство — 86% предприятий — временно приостанавливали работу, а только у 14% — не было отключений. В целом из-за отключения электроэнергии предприятия потеряли часть рабочего времени — 21%.
«Однако значительная часть бизнеса смогла наладить работу даже в таких условиях отключений электроснабжения. В частности, треть опрошенных не работали менее 10% времени, а 26% — не работали на 11-25%. И только 6% предприятий не работали более половины времени (51-100%)», — добавил старший научный сотрудник ИЭД Евгений Ангел.
Потери времени из-за отключения электроэнергии коррелируют с краткосрочными ожиданиями бизнеса: треть бизнеса планирует сокращение производства на ближайшие три месяца. В то же время, проблемы со светом меньше влияют на долгосрочные ожидания бизнеса.
Инфографика: ier.com.ua
Инфографика: ier.com.ua
Большинство опрошенных — 77% — хуже оценивают финансово-экономическое положение предприятия в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2021 года.
В то же время, сокращается неопределенность в перспективе трех и шести месяцев. Существенно сократился процент тех, кто затруднился дать прогнозы в перспективе 3-4 месяцев.
«Бизнес принимает определенные решения и становится более готовым. Большая определенность не означает, что все будет очень хорошо. Это означает большее понимание направления движения», — подчеркнула Оксана Кузякив.
Инфографика: ier.com.ua
Инфографика: ier.com.ua

Рост производства

Также, как показал опрос, в декабре по сравнению с ноябрем доля предприятий, планировавших рост производства в ближайшие 3-4 месяца, выросла почти вдвое — с 17% до 32%.
В то же время доля предприятий, планировавших сократить производство, уменьшилась с 13,4% в ноябре до 11,7% в декабре.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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