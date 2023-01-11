Как предприниматели Киевской области оценивают работу своего бизнеса во время войны (инфографика) — Finance.ua

Как предприниматели Киевской области оценивают работу своего бизнеса во время войны (инфографика) Сегодня 10:02 — Личные финансы

Как предприниматели Киевской области оценивают работу своего бизнеса во время войны (инфографика)

Бизнес Киевщины более чем на 30% улучшил оценки финансово-экономической ситуации на своих предприятиях по сравнению с октябрем 2022 года.

Таковы выводы отчета по результатам седьмого опроса руководителей предприятий Киевской области, проводимого Департаментом экономики Киевской ОВА совместно с Институтом экономических исследований и политических консультаций ежемесячно.

Как показали результаты опроса, 50% предприятий пристоличного региона работают почти на полную, полную или даже выше полной мощности по сравнению с довоенным периодом (47% на уровне страны).

Инфографика: ier.com.ua

Также не было зафиксировано ни одного респондента, который сообщил об остановке работы предприятия.

Относительно препятствий, усложняющих работу бизнеса:

на первом месте находятся перебои с электро-, водо- или теплоснабжением (82% — в регионе, 78% — в других областях);

на втором месте — проблема опасности для работы (59% — в регионе, 68% — по Украине);

на третьей позиции — сложности с перевозкой сырья/товаров по территории Украины (32% — в регионе, 46% — по Украине).

Инфографика: ier.com.ua

Следует отметить, что также уменьшилась доля тех, кто не смог дать прогноз на следующие полгода. Она составляет 31,8% вместо предыдущих 47,8%. По Украине в целом такой показатель снизился до 43,8% с 45,9%.

Инфографика: ier.com.ua

Доля предприятий, увеличивавших объемы производства, в ноябре составила 27,3%. В октябре такой показатель составил 30,4%. Для сравнения, на уровне страны увеличивали объем производства только 8,3% опрошенных. Ожидали увеличения производства 66,7% предприятий.

Доля руководителей предприятий Киевской области, оценивших государственную политику по поддержке бизнеса нейтрально, составила 68% (46% — по Украине). Процент положительных оценок среди представителей бизнеса Киевщины составляет 14%, а отрицательных — 9%.

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