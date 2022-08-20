Как правильно заряжать смартфон с помощью PowerBank — Finance.ua
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Как правильно заряжать смартфон с помощью PowerBank

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На первый взгляд, кажется, что в использовании портативного зарядного устройства ничего сложного нет.
Однако многие владельцы смартфонов все же допускают ошибки. Объясняем, как заряжать телефон с помощью PowerBank, чтобы не навредить гаджету.
Как заряжать смартфон от PowerBank
Нередко пользователи портативных зарядных устройств, подключив телефон к зарядке, кладут PowerBank в сумку или в рюкзак.
Это одна из самых распространенных ошибок. Специалисты рекомендуют так не поступать по двум причинам.
Во-первых, при зарядке телефон и PowerBank нельзя чем-то накрывать, это может привести к перегреву, что не только увеличит время зарядки, но и сократит срок службы батареи.
Во-вторых, если постоянно оставлять кабель PowerBank и носить устройство в сумке, может расшататься разъем.
Также не рекомендуется использовать телефон во время зарядки.
По материалам:
itechua
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