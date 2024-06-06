Как правильно выбрать стоматолога и какие процедуры самые дорогие — Finance.ua

Как правильно выбрать стоматолога и какие процедуры самые дорогие Сегодня 20:00 — Мир

Как правильно выбрать стоматолога и какие процедуры самые дорогие

В стоматологии много направлений: терапия, ортодонтия, имплантология, хирургия и другие. Найти универсального специалиста невозможно, хотя может быть сценарий, когда имплантолог удаляет зуб, которые мешает началу его работы. Но рассчитывать, что один специалист умеет все, не стоит. Так что лучше всего направить свои силы на поиск не врача, а клиники.

Если в этом вопросе ориентироваться исключительно на цены и думать «чем дороже, тем лучше», то сразу готовьтесь к тому, что потерпите поражение. На первом месте однозначно должно быть качество.

В общем, выбирая стоматологию впервые, оценить ее можно по следующим критериям:

профессионализм врачей-стоматологов;

качество лечения;

готовность администрации клиники идти навстречу клиентам;

стоимость услуг;

месторасположение;

график работы;

наличие гарантий на лечение;

отзывы.

Однако на практике сделать объективную оценку по всем критериям можно только после личного посещения клиники. Пока до этого дойдет, пациенты обычно анализируют запрос в Google, а затем изучают отзывы о той или иной клинике, а также данные с сайта. Возможно, подобрать «свою» клинику и не выйдет с первого раза, но тщательно оценив ее по вышеприведенным критериям, можно сделать вывод, стоит ли обращаться в то или иное лечебное заведение повторно.

Самые дорогие процедуры

Более дорогими, но не менее популярными процедурами являются протезирование, установка имплантов и установка брекет-систем. Это также можно отнести к плановому визиту к стоматологу, ведь эти услуги требуют определенной подготовки для пациента, в том числе и финансовой.

Протезирование зубов — самая дешевая из этих процедур. Ее суть состоит в восстановлении поврежденных или совсем отсутствующих зубов с помощью специальных конструкций, таких как коронки, мосты, виниры и т. д.

Цены могут колебаться в среднем от 3 тыс. грн. до 10 тыс. грн. за коронку, в зависимости от материалов и клиники, в которой выполняется работа. Если зуб нуждается в лечении, то очевидно, что стоимость будет выше. В каждом случае ее просчитывают индивидуально.

Установка брекетов. Стоимость фиксации брекет-системы может колебаться от 15 до 35 тыс. грн. Цену формирует материал конструкции — в зависимости от того, это металлическая, керамическая или сапфировая брекет-система. Отдельно на этапе подготовки к процедуре придется заплатить за подготовительные стоматологические процедуры, среди которых могут быть лечение кариеса, пульпита или других имеющихся заболеваний, а также удаление зубных отложений или зубов, пластика уздечек губ и языка.

Установка имплантов. Современные клиники предлагают специальные пакеты услуг, цены на которые колеблются от 20 тыс. до 40 тыс. грн за один имплант.

Есть также и комплексные предложения по имплантации на 4 либо 6 единицах.

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