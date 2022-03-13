Как правильно пользоваться интернетом во время войны — Finance.ua

Как правильно пользоваться интернетом во время войны
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Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подготовила пять важных правил экономии Интернет-трафика в условиях военного вторжения Российской Федерации.
Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram.
Чтобы оставаться на связи и сэкономить интернет-трафик:
- отключить автозагрузку файлов и медиа в мессенджерах. Сделать это можно в настройках телефона и мессенджера;
- не следует загружать файлы большого размера и майнить таким образом криптовалюту. Не стоит также ставить на загрузку крупные файлы — фильмы, игры, книги и т.п.;
- смотреть видео лучше в низком качестве;
- по возможности стоит пользоваться фиксированным интернетом или Wi-Fi — он быстрее мобильного;
- ограничить ряд приложений на своем устройстве, например, ограничить количество игр для детей.
Все эти советы уменьшают нагрузку на сети мобильных операторов и позволяют поддерживать связь.
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