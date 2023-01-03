Как правильно пользоваться газовыми горелками, чтобы избежать пожара — советы ГСЧС
Возросло количество пожаров из-за неправильного пользования газовыми горелками.
Именно на них граждане чаще готовят еду и греют воду в период отключения электроэнергии.
Об этом пишет Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
Призываем уделить особое внимание выбору горелок и неукоснительно соблюдать важные правила безопасности:
- Покупайте только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж.
- Неукоснительно следуйте инструкции изготовителя.
- Газовая горелка рассчитана для использования на открытом воздухе. Если ее используют в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция.
- Всегда проверяйте целостность баллончика. Отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора.
- Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей и держите их подальше от высоких температур.
Как обезопасить свою технику от отключений электроэнергии
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