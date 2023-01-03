Как правильно пользоваться газовыми горелками, чтобы избежать пожара — советы ГСЧС Сегодня 11:28 — Личные финансы

Возросло количество пожаров из-за неправильного пользования газовыми горелками.

Именно на них граждане чаще готовят еду и греют воду в период отключения электроэнергии.

Об этом пишет Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Призываем уделить особое внимание выбору горелок и неукоснительно соблюдать важные правила безопасности:

Покупайте только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж.

Неукоснительно следуйте инструкции изготовителя.

Газовая горелка рассчитана для использования на открытом воздухе. Если ее используют в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция.

Всегда проверяйте целостность баллончика. Отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора.

Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей и держите их подальше от высоких температур.

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