Как правильно пользоваться газовыми горелками, чтобы избежать пожара — советы ГСЧС — Finance.ua
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Как правильно пользоваться газовыми горелками, чтобы избежать пожара — советы ГСЧС

Личные финансы
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Возросло количество пожаров из-за неправильного пользования газовыми горелками.
Именно на них граждане чаще готовят еду и греют воду в период отключения электроэнергии.
Об этом пишет Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
Призываем уделить особое внимание выбору горелок и неукоснительно соблюдать важные правила безопасности:
  • Покупайте только сертифицированную продукцию только в лицензированных точках продаж.
  • Неукоснительно следуйте инструкции изготовителя.
  • Газовая горелка рассчитана для использования на открытом воздухе. Если ее используют в помещении, где живут люди, обязательно должна быть вентиляция.
  • Всегда проверяйте целостность баллончика. Отсутствие следов утечки газа можно проверить с помощью мыльного раствора.
  • Не допускайте попадания на баллоны солнечных лучей и держите их подальше от высоких температур.

Как обезопасить свою технику от отключений электроэнергии

По материалам:
Finance.ua
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