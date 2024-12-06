Как правильно оформить увольнение после получения повестки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как правильно оформить увольнение после получения повестки

Личные финансы
2
Работник, получивший мобилизационную повестку, должен уведомить об этом работодателя. Тот же должен издать соответствующий приказ, где речь должна идти о сохранении рабочего места и должности за мобилизованным гражданином до завершения его пребывания в рядах ВСУ.
Об этом говорится на странице адвокатского объединения «Бачинский и партнеры».
Если повестку получил военнообязанный гражданин, у которого есть работа, он обязательно должен известить о предстоящей мобилизации своего работодателя.
Тот, в свою очередь, должен издать приказ об увольнении этого работника на время призыва.
Никакие записи в трудовую книжку гражданина при этом не заносятся.

Что должно быть вписано в приказ об увольнении

В приказе об увольнении должны быть указаны основные данные, необходимые для предоставления мобилизованным гарантий.
Кроме ФИО работника и его должности, приказ должен содержать:
  • дату, с которой работник уволен (совпадает с датой призыва);
  • основание освобождения от работы (основанием увольнения от работы во время призыва является повестка);
  • утверждение, что за работником сохраняется место работы и должность, занимаемая им на момент призыва.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.