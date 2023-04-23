Как правильно оценить все недостатки и преимущества нового места работы — Finance.ua

Как правильно оценить все недостатки и преимущества нового места работы Сегодня 21:00

Как правильно оценить все недостатки и преимущества нового места работы

Для того чтобы в полной мере оценить все плюсы и минусы перехода на новую работу, вам понадобится некоторое время. Поэтому, получив офер, договоритесь с работодателем, когда вы вернетесь с решением. Конечно, не надо брать на раздумье три дня, но сразу соглашаться, а потом жалеть — тоже плохой вариант.

Оценка работодателя

Наиболее весомый аспект в новой работе — это порядочность и адекватность работодателя. Его можно оценить по нескольким критериям.

Работодатель честен с кандидатом с самого начала

Еще на этапах трудоустройства работодатель не скрывает минусов работы (например, открыто говорит о необходимости переработок в определенный период или предупреждает о частых командировках). Также он четко называет обязанности вакантной должности без завуалированного «иногда вам придется выполнять и другую работу».

Предлагает достойную и стабильную оплату труда

Конечно, на карьерные свершения вас мотивирует не заработная плата, однако без обсуждения финансового вопроса не происходит ни одно трудоустройство. Поэтому, если работодатель не может назвать четкую сумму заработной платы, не объясняет, из чего она состоит и как часто проходят выплаты, это должно насторожить. Скорее всего, рисков на такой работе будет больше, чем преимуществ.

К тому же заработная плата на новом месте должна быть выше той, которую вы получаете сейчас. Только в таком случае можно говорить о перспективах новой работы.

Беспокоится о комфорте сотрудников

Минусом для работодателя станет его нежелание организовать комфортное рабочее место для своих работников, обеспечить их исправной техникой, предусмотреть места отдыха или обеда.

Работает по закону

Чтобы застраховать себя от рисков, связанных с неправомерным увольнением или невыплатой заработной платы, убедитесь, что работодатель следует букве закона, официально вас трудоустроит и не будет платить зарплату в конверте.

Оценка личных факторов

Кроме порядочности работодателя и комфортности рабочего процесса, следует определить, подходит ли эта работа именно вам.

Развитие как специалиста

Преимуществом на новой работе станет возможность развиваться как специалисту, повышать свою квалификацию, получать неоценимый опыт или работать с уникальными клиентами. Заработная плата — это, конечно, хорошо, и она имеет большое влияние на оценку будущего работодателя, однако не менее важно и то, что вы выносите с этой работы.

Дорога в офис/условия удаленной работы

Не менее важным фактором является время и условия доезда в офис компании. Если ежедневно вы будете тратить более 3 часов на дорогу, плюс эта дорога будет забирать немалую сумму вашей заработной платы, то это весомый повод не менять работу.

Также следует уточнить, есть ли возможность работать удаленно и при каких условиях. Если работа удаленная, тоже спросите, есть ли у компании офис, где можно было бы работать, если у вас, к примеру, снова начнут выключать свет, возможно, компания покрывает коворкинг.

Вопросы, которые помогут оценить потенциал будущей работы

Нравятся ли мне предложенные обязанности и работа, которую они предусматривают? Понравилась ли мне атмосфера в офисе? Соответствуют ли мои личные ценности ценностям компании? Какие возможности роста у меня есть в этой компании? Приблизит ли эта работа меня к поставленным целям? Стабильна ли новая компания? Какое будущее и финансовая ответственность у нее есть?

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