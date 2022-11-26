Как пожаловаться на плохое качество услуг связи — Finance.ua

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Как пожаловаться на плохое качество услуг связи

Личные финансы
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Как пожаловаться на плохое качество услуг связи
Как пожаловаться на плохое качество услуг связи
Операторы мобильной связи заинтересованы в предоставлении качественных услуг не меньше, чем их абоненты. Во время войны они прилагают максимум усилий, чтобы мы оставались на связи. Но если проблемы с качеством сигнала носят системный характер, то для их решения нужно сигнализировать своему оператору или Регулятору — НКЭК. Как это сделать — рассказали в Госспецсвязи.
Подробное описание проблемы поможет диагностировать и наладить связь.
Что следует отметить при обращении? При обращении обязательно в дополнение к номеру телефона, с которым не все в порядке, месту (адресу), где возникают проблемы, времени, продолжительности и периодичности возникновения проблем, следует сообщить о характере проблем (плохо слышно, невозможно дозвониться, медленная скорость).
Жалобу/обращение к НКЭК можно подать:
  • по почте по адресу: Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи, 03110, г. Киев, ул. Соломенская, 3;
  • по электронной почте e_zvernen@nkrzi.gov.ua;
  • звонить на «горячую линию» НКЭК для обращений граждан и получать необходимую информацию, разъяснения и консультацию непосредственно во время разговора: 044 202 00 68 (пн-чт с 10 — 13, 14 — 17), 044 202 00 81 (ср 11 — 13);
  • подать жалобу на правительственную «горячую линию» по короткому номеру 1545.
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Все обращения по вопросам качества связи будут переадресованы в НКЭК.
При составлении обращения можно ориентироваться на образец написания заявлений.
Подробную информацию о том, как подать в НКЭК обращение потребителю/пользователю услуг для защиты своих прав, можно найти здесь.

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По материалам:
Finance.ua
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