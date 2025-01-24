Как повышение учетной ставки повлияет на депозиты — мнение нардепа
В четверг, 23 января, Национальный банк повысил учетную ставку до 14,5% годовых. Это решение повлияет на повышение ставок по гривневым активам.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
«Хотя учетная ставка не единственный фактор, влияющий на стоимость кредитного ресурса, ставки по новым гривневым кредитам бизнеса возрастут», — отметил Гетманцев.
Также, по его словам, возрастут ставки и по банковским вкладам.
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«Это поддержит интерес клиентов банков, инвесторов к ОВГЗ, защитит гривневые сбережения от инфляции, а значит, сократит их переток на валютный рынок», — добавил нардеп.
Ситуация на валютном рынке будет оставаться важной для стабилизации инфляционных ожиданий.
«Здесь сейчас больше уверенности, чем на старте прошлого года. Во-первых, имеем рекордный объем международных резервов на конец 2024 года ($43,8 млрд). Во-вторых, имеем закрытую потребность во внешнем финансировании на 2025 ($38,4 млрд)) и частично на 2026 год благодаря механизмам ERA ($50 млрд за счет доходов от обездвиженных) российских активов), Ukraine Facility, программе EFF.
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Напомним, увеличение военного сбора с доходов физических лиц с 1,5% до 5% снизило реальную доходность по депозитам вкладчиков. Но банки не собираются повышать ставки для компенсации увеличенных налоговых вычетов с процентов по депозитам физлиц.
В 2024 году гривневые банковские вклады выросли на 15,8% (+257 млрд грн) до 1 885,3 млрд грн, вклады в валюте выросли на 4,2% (+0,8 млрд долл.) до 20,1 млрд долл.
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