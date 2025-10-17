Как повлияло разрешение на выезд мужчинам 18−22 лет на рынок труда — комментарий СЕО и основателя Work.ua Сегодня 14:02

Сегодня в Украине есть невероятная возможность для всех, кто хочет развивать свою карьеру или делать первые шаги. Такого еще никогда не было: более 45% вакансий, размещенных на платформе work.ua, а это более 110 тыс. актуальных вакансий ежедневно, не имеют требований к опыту.

Об этом рассказал СЕО и соучредитель work.ua Артур Михно во время Киевского международного экономического форума

«Компании понимают, что все-таки есть кризис, и они готовы обучать. Следует сказать, что особенно для крупных предприятий важно стратегически мыслить о строительстве своей внутренней системы образования — передачи опыта, интеграции, онбординга. Ведь каждый человек достаточно быстро может получить навыки и опыт. Сейчас очень много элементов краткосрочного образования, когда с помощью мобильного телефона, возвращаясь с работы, человек может делать следующие шаги и повышать свой потенциал», — заявил Михно.

По его словам, бизнесу обязательно нужно задумываться над тем, как построить процесс таким образом, чтобы образование было частью рабочего процесса.

Рынок труда после разрешения на выезд мужчинам 18−22 лет

Модератор дискуссии спросила, ощутилось ли влияние разрешения правительства на выезд мужчинам 18−22 лет и видно ли это на платформе.

Как говорит Михно, work.ua провела обширное исследование, опросив более 1000 различных компаний, которые ищут работников, столкнулись ли они с проблемой после разрешения на выезд. Положительный ответ дали 37% компаний.

«37% сказали, что они столкнулись с этим. Обычно этот процент больше среди компаний, имеющих более 1000 работников. Но сказать о том, что мы имеем или видим какую-нибудь критическую историю — не можем», — ответил эксперт.

По его словам , некритичность этой ситуации показывает не только проведенный опрос.

«Мы видим, как люди в каждой возрастной категории размещают резюме или как они откликаются на вакансии — и это, наверное, показатель, действительно демонстрирующий положение вещей. Так вот: мы видим только 5% изменений по откликам и 4% увеличения по количеству размещенных резюме в возрастной категории 18−22. То есть есть ли определенное влияние? Да, конечно, его не могло не быть. Но является ли это влияние определяющим? Если только в этой категории 5%, то в целом по обществу — это где-то 1%», — отмечает Михно.

Эксперт не видит кардинальной проблемы в целом по стране, хотя отдельные бизнесы это действительно ощутили.

«Сегодня на этой панели был представитель Метинвеста, и он сказал, что они сильно почувствовали… Я думаю, это зависит от того, что именно людей держит на работе и почему они туда пришли. Это было, условно, бронирование, чтобы не попасть в армию, действительно ли это что-то вдохновляющее», — подытожил СЕО платформы Work.ua.

Как преодолеть дисбаланс на рынке труда

Сейчас в Украине ощущается существенный дисбаланс на рынке труда. Бизнес все чаще жалуется на нехватку технических специалистов — электриков, инженеров, специалистов рабочих профессий. Зато в странеизбыток представителей гуманитарных направлений, в частности юристов и менеджеров.

В этом вопросе, как сказал Михно, кроме того, что должно сделать в свою очередь государство, важно, что именно делают компании. Речь идет о коммуникации и повышении престижа этих профессий.

«Нужно сделать эти профессии более престижными. Конечно, они должны предлагать достойную оплату и условия. К примеру, так складывается, что отсутствуют знания о том, что, работая геодезистом, можно зарабатывать 70 — 80 тыс. грн, и что эта работа может быть интересной. Об этом мало кто знает. И потому делать инвестицию в эту коммуникацию очень важно», — говорит эксперт.

