Как повлияли удары вглубь на экономику рф: Президент озвучил цифры Сегодня 14:34

Как повлияли удары вглубь на экономику рф: Президент озвучил цифры

Удары украинских сил обороны по нефтеперерабатывающим объектам в глубине россии существенно повлияли на экономику агрессора. Из-за этих атак россия потеряла более 20% мощностей нефтепереработки и до 27% производства горючего.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 27 октября.

«Мы считаем, что россияне потеряли потенциал в размере более 20% от нефтепереработки, где-то 22−27% своего топлива. И потому были очереди. Там есть проблема», сказал он.

Глава государства отметил, что в результате ударов несколько российских нефтеперерабатывающих заводов были повреждены, из-за чего оккупанты были вынуждены перераспределить объемы топлива между другими предприятиями.

«Когда они начали восстанавливать и увидели очереди машин, то перераспределили объемы по другим нефтеперерабатывающим заводам. Поэтому наша задача абсолютно ясна — продолжать свою работу на другие заводы, которые начали увеличивать объем», — подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина применяет дальнобойное оружие собственного производства, а также британские Storm Shadow и французские SCALP в меньшем количестве. По его словам, 90−95% попаданий по целям в глубине россии осуществляются украинскими системами.

Президент добавил, что Украина продолжит производство дальнобойного оружия, будет искать финансирование и будет ежедневно работать над ослаблением экономической базы агрессора.

«Это их деньги на войну — от нефтепереработки. Поэтому мы в этом и работаем», — подытожил Зеленский.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.