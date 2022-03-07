Как пополнить счет на мобильном без доступа в интернет: инструкция для всех операторов — Finance.ua

Как пополнить счет на мобильном без доступа в интернет: инструкция для всех операторов

Сегодня 15:01 — Личные финансы

Наличие мобильной связи очень важно в настоящее время, ведь зачастую именно так можно убедиться, что с родными и близкими все в порядке.

Как можно пополнить счет без интернета, сообщает Сегодня.

Коды от оператора

Киевстар

Пользователи этого оператора для пополнения мобильного счета могут пользоваться банковской картой. Для этого необходимо позвонить по номеру 899 или воспользоваться быстрым кодом *134#. После этого необходимо указать номер карты, срок действия и CVV2-код. Тогда пользователь получит 6-значный код активации от банка, который необходимо указать при повторном вызове или вводе этой комбинации. Привязанная к телефону карта банка позволит пополнять без интернета счет как себе, так и другим пользователям.

Водафон

Пользователи этого оператора могут перевести деньги со счета одного клиента на другой счет. Для этого нужно отправить USSD-запрос по формуле: *150* номер телефона получателя* сумма перевода# и нажать клавишу вызова. После этого на номер отправителя придет сообщение с кодом подтверждения, который необходимо отправить следующим образом: *150*код подтверждения перевода# и клавиша вызова.

С помощью сообщений можно выполнить перевод, отправив SMS с номером телефона получателя* сумма перевода на номер 150. Далее необходимо следовать инструкциям. Перевести можно от 1 до 500 гривен только среди абонентов Vodafone Предоплата. Стоимость перевода составляет до 6% от суммы.

Lifecell

Чтобы абонентам этого оператора перевести деньги на счет другого абонента, необходимо набрать комбинацию *111*1*код скетч-карты*номер абонента в формате 380X3XXXXXXX# и нажать кнопку звонка. Можно также позвонить по телефону 111 и следовать подсказкам.

Пополнение наличными

Пополнить счет можно через терминалы самообслуживания, банкоматы в отделениях банков, почтовых отделениях, магазинах с техникой или продуктовых — эту услугу предоставляют продавцы. Продаются скетч-карты на сумму от 100 гривен.

Другие варианты

Абоненты «Киевстара» могут попросить родных или знакомых пополнить счет. Для этого нужно набрать на клавиатуре мобильную команду *132*380YYХХХХХХХ#. В этой формуле через YY обозначаем код сети «Киевстар», а через ХХХХХХХХХХ — номер телефона абонента, которому вы хотите отправить запрос.

В экстренных случаях можно попросить заем от оператора. Например, «Экстра деньги» от «Киевстара» по коду *117#. На бонусный счет придется от 15 до 300 гривен, которые снимут с основного счета, когда его пополнят.

Чтобы заказать заем от lifecell, нужно набрать код *111*1212# и выбрать, одноразовый это заем или на постоянной основе. Аналогичный заказ можно сделать через меню по коду *123# или в приложении «Мой lifecell».

Vodafone предлагает услугу «Деньги на заказ». Если на счете кончились деньги, на номер 5010 нужно отправить SMS с любым текстом. Далее на счет зачислят 20 гривен, которые можно использовать для звонков, сообщений или интернета в пределах Украины. После пополнения счета деньги за услугу спишут с комиссией (до 23 гривен).

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