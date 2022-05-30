Как получить выдержку из е-больничного: что изменилось с мая — Finance.ua
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Как получить выдержку из е-больничного: что изменилось с мая

Сегодня 19:05Личные финансы
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С мая получить пособие по временной нетрудоспособности или по беременности и родам украинцы могут не только на основании оригинала электронного больничного, но и его выдержки.
Как получить выдержку из е-больничного?
  • зайти на веб-портал Пенсионного фонда Украины: https://portal.pfu.gov.ua;
  • авторизироваться в личном кабинете с помощью Электронной цифровой подписи или через банк;
  • перейти в раздел «Коммуникация по ПФУ»;
  • выбрать тип запроса «Выдержка из ЭРЛН»;
  • ввести свои данные и нажать «Отправить в ПФУ»;
  • информацию о состоянии своего запроса можно получить в разделе «Обращение», загрузить ее в формате PDF и передать работодателю для обработки и начисления помощи;
Выдержка является основанием для выплаты больничных, а следить за состоянием выплаты больничных можно онлайн в телеграм-канале: t.me/SocialFund.
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По материалам: Finance.ua
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